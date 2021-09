Die Mutares SE &Co. KGaA.(ISIN: DE000A2NB650) hält den Dealflow aufrecht. Und nicht nur die Übernahmen werden immer mehr. Seit dem erfolgreichen STS-Exit weiss man, dass auch grössere Einheiten durchaus spannende Wertsteigerungspotenziale bieten können.

Und so überraschen die heute veröffentlichten Halbjahreszahlen kaum. Dazu soll es in den nächsten Jahren noch mehr werden, als bisher erwartet: 5 Mrd. EUR Umsatz werden jetzt für 2023 angestrebt. Mit 1,8 bis 2,2 % des Umsatzes als Nettoergebnis der Holding als Vorgabe. Dazu kommt die klare Ankündigung „derzeit auch verschiedene Optionen zur Finanzierung des weiteren strategischen Wachstums, einschließlich einer Bezugsrechtskapitalerhöhung kombiniert mit einem Uplisting in den regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard)“.zu prüfen.

Wachstum braucht Kapital – und das sollte man holen, wenn die Bedingungen gut sind, die Zahlen stimmen. Am „günstigsten“ für die Altaktionäre.



Wird natürlich erstmal bis zum endgültigen Entschluss und der Durchführung die Dynamik der Kursentwicklung stören, aber nach dem förmlichen Run der Aktie der letzten Monate vielleicht gar nicht so schlecht. Man wird also bald wieder von Mutares hören, davon kann ausgegangen werden. Solche Ankündigungen werden meißt zeitnah vom Vollzug gefolgt. Unsicherheit ist auf Dauer Gift für den Aktienkurs, das möglichst nur gering dosiert werden sollte. Dazu kommt das positive Nachrichtenumfeld, das gleichzeitig einen nachvollziehbaren Grund für eine solche Kapitalmassnahme liefert: Derzeit die vielen Möglichkeiten auf dem Carve-Out Markt nicht zu nutzen, wäre…. Untermalt wird das ganze durch Halbjahreszahlen, die durchaus beeindrucken können:

Erstes Halbjahr in Zahlen

Konzernumsatz:

Die Mutares SE & Co. KGaA verzeichnete im ersten Halbjahr 2021 ein Umsatzwachstum auf 22,8 Mio EUR (H1 2020: 14,4 Mio) und ein Wachstum des Konzernumsatzes auf 1.093,9 Mio EUR (H1 2020: 620,5 Mio)

EBITDA:

Das Nettoergebnis der Mutares beläuft sich geprägt durch den Ergebnisbeitrag aus dem Verkauf der Anteile an der STS Group AG für das erste Halbjahr 2021 auf 19,9 Mio EUR (H1 2020: -4,8 Mio). Der deutliche Umsatzzuwachs basiert vor allem auf der hohen Transaktionsaktivität im ersten Halbjahr 2021 mit bereits sieben abgeschlossenen Akquisitionen.

Das Konzern-EBITDA lag mit 411,5 Mio EUR (H1 2020: 41,5 Mio) um 891,5 % über dem Wert des Vorjahres. Das bereinigte EBITDA beläuft sich auf 4,6 Mio EUR (H1 2020: -16,7 Mio) und verbesserte sich dank der Restrukturierungsfortschritte in den Portfoliounternehmen, insbesondere bei der Donges Group, der Elastomer Solutions Group, der KICO Group und der BEXity, deutlich.