Hamburg Commercial Bank nutzt Payments-as-a-Service von Broadridge

New York, London, und Frankfurt (ots/PRNewswire) - Hamburg Commercial Bank setzt

auf innovative Zahlungsverkehrsplattform sowie BPO-Service von Broadridge und

bietet ihren Kunden "best in class"-Technologie



Broadridge Financial Solutions, Inc. (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=328007

6-1&h=2104994444&u=http%3A%2F%2Fwww.broadridge.com%2F&a=Broadridge+Financial+Sol

utions%2C+Inc.) (NYSE:BR), eines der weltweit führenden Fintech-Unternehmen, gab

heute bekannt, dass die Hamburg Commercial Bank (https://c212.net/c/link/?t=0&l=

de&o=3280076-1&h=2829718640&u=https%3A%2F%2Fwww.hcob-bank.de%2Fde%2Fstartseite%2

F&a=Hamburg+Commercial+Bank) (HCOB) ab sofort ihre Cloud-basierten

Payments-as-a-Service Dienstleistung für die Abwicklung ihres internationalen

Zahlungsverkehrs (inkl. TARGET2) nutzt. Die Lösung basiert auf einer von der PPI

AG entwickelten, innovativen Zahlungsverkehrsplattform.







Effizienz ihres Zahlungsverkehrs, dank einer signifikant erhöhten Straight

Through Processing-Rate (STP-Rate) auf einer extern gehosteten Plattform sowie

einer dynamischen Abwicklung von manuellen Vorgängen. Die neue Technologie

bietet eine gute Skalierbarkeit und ist ausbaufähig. Die Hamburg Commercial Bank

kann durch die Zusammenarbeit mit Broadridge flexibler auf laufende

Herausforderungen im Zahlungsverkehr reagieren, die durch regulatorische

Vorgaben oder im Zuge dynamischer Marktveränderungen entstehen. Die neue

Plattform ist technisch bereits für die TARGET2 MX- und SWIFT MX-Migration

vorbereitet und wird zudem in den folgenden Projektphasen um einen Service für

SEPA- sowie SEPA-Echtzeit-Zahlungen ergänzt.



"Diese Zahlungsverkehrslösung ist ein weiterer wichtiger Beitrag zu unserer

Transformation und sie wird die Hamburg Commercial Bank noch effizienter machen.

Unsere Kunden werden von dieser branchenführenden Technologieplattform

profitieren, die unser starkes Business Operations-Team gemeinsam mit Broadridge

und PPI in den kommenden Monaten weiter ausbauen wird", sagte Stefan Ermisch,

CEO der Hamburg Commercial Bank. "Wir sind sehr zufrieden mit der initialen

Produktionsphase, die in der vorgesehen Zeit abgeschlossen wurde, und sind

überzeugt, dass auch die kommenden Produktionsphasen erfolgreich umgesetzt

werden. Wir freuen uns auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit und eine

langfristige Partnerschaft mit Broadridge und PPI", ergänzte Daniel Roth, Head

of Strategy & Transformation der Hamburg Commercial Bank.



Der in Zusammenarbeit mit der PPI AG angebotene Service von Broadridge wird für

Banken und Finanzinstitute weitreichende Vorteile bringen. Der Service Seite 2 ► Seite 1 von 3 Broadridge Financial Solutions Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de







Mit dem Einsatz von Payments-as-a-Service von Broadridge verbessert die HCOB dieEffizienz ihres Zahlungsverkehrs, dank einer signifikant erhöhten StraightThrough Processing-Rate (STP-Rate) auf einer extern gehosteten Plattform sowieeiner dynamischen Abwicklung von manuellen Vorgängen. Die neue Technologiebietet eine gute Skalierbarkeit und ist ausbaufähig. Die Hamburg Commercial Bankkann durch die Zusammenarbeit mit Broadridge flexibler auf laufendeHerausforderungen im Zahlungsverkehr reagieren, die durch regulatorischeVorgaben oder im Zuge dynamischer Marktveränderungen entstehen. Die neuePlattform ist technisch bereits für die TARGET2 MX- und SWIFT MX-Migrationvorbereitet und wird zudem in den folgenden Projektphasen um einen Service fürSEPA- sowie SEPA-Echtzeit-Zahlungen ergänzt."Diese Zahlungsverkehrslösung ist ein weiterer wichtiger Beitrag zu unsererTransformation und sie wird die Hamburg Commercial Bank noch effizienter machen.Unsere Kunden werden von dieser branchenführenden Technologieplattformprofitieren, die unser starkes Business Operations-Team gemeinsam mit Broadridgeund PPI in den kommenden Monaten weiter ausbauen wird", sagte Stefan Ermisch,CEO der Hamburg Commercial Bank. "Wir sind sehr zufrieden mit der initialenProduktionsphase, die in der vorgesehen Zeit abgeschlossen wurde, und sindüberzeugt, dass auch die kommenden Produktionsphasen erfolgreich umgesetztwerden. Wir freuen uns auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit und einelangfristige Partnerschaft mit Broadridge und PPI", ergänzte Daniel Roth, Headof Strategy & Transformation der Hamburg Commercial Bank.Der in Zusammenarbeit mit der PPI AG angebotene Service von Broadridge wird fürBanken und Finanzinstitute weitreichende Vorteile bringen. Der Service