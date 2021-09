"Live-Revival" lässt Fitness-Fans in Scharen zurück in die Anlagen strömen, so der neue Les Mills-Bericht

Zürich, Schweiz (ots/PRNewswire) - Der Les Mills 2021 Global Fitness Report

zeigt auf, wie die Welt nach der Pandemie trainieren wird, wobei sich

Live-Workouts und "Omnichannel-Fitness" durchsetzen werden.



Wichtigste Erkenntnisse:





- Fitnessstudios auf der ganzen Welt erholen sich stark, und in den Märkten, indenen die Beschränkungen aufgehoben wurden, liegen die Besucherzahlen bei 120% des Niveaus vor der Covid-Pandemie.- Zwei Drittel der Fitnessstudiomitglieder trainieren lieber mit anderen alsallein, wobei Live-Fitnesskurse als das beliebteste Angebot im Fitnessstudiogenannt werden.- Live-Kurse im Fitnessstudio sind mehr als doppelt so attraktiv wieLivestream-Optionen zu Hause, wobei die Live-Lehrer und "die Energie derGruppe" die wichtigsten Faktoren sind.- Doch das Erbe von Covid wird weiterleben, denn 80 % derFitnessstudiomitglieder planen, nach der Pandemie zusätzlich zu denLive-Workouts weiterhin digitale Workouts zu nutzen.Fitnessstudios auf der ganzen Welt stehen nach der Pandemie vor einer rasantenErholung, und die Fitnessfans freuen sich darauf, wieder mit ihren Freunden zutrainieren.Das geht aus einem neuen Bericht hervor, der ein weltweites "Live-Revival"feststellt, bei dem Fitnessfans nach Monaten des einsamen Trainings zu Hause inScharen in die Einrichtungen strömen, um sich zu motivieren und soziale Kontaktezu knüpfen.Der Les Mills 2021 Global Fitness Report - mit Erkenntnissen von 12.157Verbrauchern aus fünf Kontinenten - untersucht, wie die Pandemie unsereFitnessgewohnheiten verändert hat, und zeigt die Trends auf, die unser Trainingin den kommenden Jahren prägen werden.Trotz der Befürchtungen, dass der durch Covid ausgelöste Boom im Bereich derHeimfitness das Ende der Fitnessstudios bedeuten würde, deuten Untersuchungendarauf hin, dass die Mehrheit der Mitglieder in ihr Fitnessstudio zurückkehrt.Der Bericht stellt fest, dass sich Fitnessstudios weltweit seit ihrerWiedereröffnung stark erholt haben und die Auslastung der Klassen in Märkten, indenen die Kapazitätsbeschränkungen aufgehoben wurden, bei 120 % des Niveaus vorder Covid-Pandemie liegt.Nach einem Jahr der verstärkten Heimtrainings steigt der Appetit aufLive-Fitness-Erlebnisse in Gruppen sprunghaft an. 85 % der Fitnessstudiobesuchersind daran interessiert, Live-Kurse in ihrer Einrichtung auszuprobieren.Zwei Drittel der Fitnessstudiomitglieder (67 %) geben an, dass sie am liebstenin Gruppen trainieren, und Live-Kurse in Fitnessstudios sind fast doppelt so