Nomentia erwirbt TIPCO Treasury & Technology und wird zu einem internationalen Marktführer im Treasury- und Cash-Management

HELSINKI, 7. September 2021 /PRNewswire/ -- Nomentia Oy, ein führendes europäisches Unternehmen für Treasury- und Cash-Management-Lösungen, gab heute den Erwerb der TIPCO Treasury & Technology GmbH („TIPCO") bekannt. Die in der DACH-Region etablierte Marke TIPCO ist Anbieter der preisgekrönten Treasury Information Platform („TIP"). Mit der Akquisition schafft Nomentia die Grundlage, eine branchenführende Position im Bereich der Cloud-Services für das internationale Treasury- und Cash-Management einzunehmen. Der Abschluss der Transaktion, der in den nächsten Wochen erwartet wird, steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Behörden. Zu finanziellen Details der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart.

Jukka Sallinen, CEO von Nomentia, erklärte: „Nomentia und TIPCO haben die gleiche Mission: Wir wollen für und mit unseren Kunden hocheffiziente Cloud-Treasury- und Cash-Management-Lösungen anbieten. Bereits im vergangenen Jahr haben wir die Marktdurchdringung in Europa signifikant vorangetrieben, vor allem in der DACH-Region, in Benelux und angrenzenden Märkten. Wir sind davon überzeugt, dass die Übernahme von TIPCO unser geographisches Expansionspotenzial stärken wird. Darüber hinaus wird sie auch das Lösungs- und Produktportfolio von Nomentia erweitern."