Ex-Thiele Family Office-Chef Stefan Kamm wechselt zu Lennertz & Co.

Hamburg (ots) - Stefan Kamm, der langjährige Chef des Single Family Office desUnternehmers Heinz Hermann Thiele (Knorr-Bremse) verstärkt das Team von Lennertz& Co. "Ich freue mich sehr, dass Stefan Kamm uns bei Lennertz & Co. mit seinemumfassenden Know-how und Netzwerk unterstützt und dabei seinen Fokus aufKooperationen im Single-Family Office-Bereich legen wird", sagt PhilippLennertz, geschäftsführender Gesellschafter von Lennertz & Co.Stefan Kamm blickt auf mehr als 30 Jahre Berufserfahrung zurück. Unter anderemwar er in dieser Zeit für die Deutsche Bank in München und New York, M.M.Warburg & Co. sowie Berlin & Co KGgA tätig, wo er für die operative undstrategische Gesamtbetreuung von Familien und Stiftungen zuständig war. Seit2006 verantwortete er als Leiter des Single Family Offices der Familie Thieleein Milliardenvermögen und war zuständig für die liquiden als auch illiquidenInvestments.

Das Team von Lennertz & Co. umfasst inzwischen 25 Mitarbeiter. Lennertz & Co.bietet seinen Mandanten Zugang zu Anlagemöglichkeiten wie zum Beispiel imBereich Venture- und Growth Capital, Private Equity sowie Blockchain Technologiean."Über diese exklusiven Investmentmöglichkeiten in Form von Direktinvestmentsoder auch Spezialfonds im Bereich Venture- und Growth Capital, Private Equityoder Themenfonds wie Blockchain habe ich mich in den letzten Jahren immergesehnt. Ich freue mich sehr, dass ich ab sofort bei Lennertz & Co. auf einOffering zugreifen kann, welches im Markt seines Gleichen sucht", sagt StefanKamm.Über Lennertz & Co.Als unternehmerisch agierendes und inhabergeführtes Family Office ist Lennertz &Co. ausschließlich auf den Erfolg der Investments seiner Mandanten fokussiert.Die Investitionsempfehlungen stehen im Einklang mit der persönlichen Präferenzder Mandanten. Dabei profitieren diese von der Unabhängigkeit von Lennertz & Co.und der Exklusivität der Anlagemöglichkeiten.Lennertz & Co. verfügt zudem über eine Vielzahl von Erlaubnistatbeständen derBundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und unterliegt damitzahlreichen qualitativen und quantitativen Anforderungen sowohl der BaFin alsauch der Deutschen Bundesbank.Lennertz & Co. teilt den Anspruch seiner Mandanten an schnelle, profunde undsichere Entscheidungen. Um die sich bietenden Opportunitäten im Segment Venture-und Growth Capital, Private Equity und Blockchain für seine Mandanten eingehendzu prüfen, steht Lennertz & Co. ein kompetentes Team zur Verfügung, das auf einejahrzehntelange Erfahrung zurückblicken kann. Zudem besteht der Beirat ausnamhaften Industrie-, Venture Capital- und Private-Equity-Experten wie etwaProf. Dr. Heinrich von Pierer, Prof. Dr. Klaus Wucherer, Stefan Theis, DanielThung, Daniel Milleg und Florian Heinemann.