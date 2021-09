München (ots) - Auf der IAA MOBILITY zeigen die Zulieferunternehmen, wie sie die

Mobilität der Zukunft intelligenter, sicherer und nachhaltiger gestalten werden



Anmoderation:Die IAA MOBILITY, die gestern (06.09.) mit dem Pressetag begonnen hat, zeigt,dass die Mobilität intelligenter, sicherer und nachhaltiger wird. Doch ganzentscheidend für die Umsetzung dieser Ziele sind die vielen Zulieferunternehmen,die mit ihren Ingenieuren, IT-Spezialisten und ihrer Kreativität ihren Beitragsowohl zur Elektromobilität, als auch zur Digitalisierung, Vernetzung oder zumautonomen Fahren leisten. Für VDA-Präsidentin Hildegard Müller sind dieZulieferer unverzichtbar für die Fertigung von modernen Automobilen:O-Ton Hildegard MüllerEs ist wirklich ganz spannend, was sich alles tut! Die Zulieferer sind ein ganzwichtiger Bestandteil dieser IAA. Sie liefern wertvolle Komponenten für dieMobilität der Zukunft zu. Und sie haben natürlich sehr viele Beschäftigte, diejetzt vor großen Herausforderungen stehen, sich quasi neu zu erfinden. Wirerfinden das Auto gerade neu. Dieser Weg ist herausfordernd, aber wir sindsicher, dass wir ihn gehen können. Deshalb bin ich sehr froh, dass wir nicht nurdie großen Hersteller alle hier haben, sondern auch die Zulieferer, die zeigen,was sie in diese neue Welt einbringen können. (0'29)Einer der Großen unter den vielen Zulieferbetrieben in Deutschland ist ZF mitSitz in Friedrichshafen. Der Konzern ist mit rund 153.500 Mitarbeitern an 271Standorten in 42 Ländern vertreten und hat im Jahr 2020 einen Umsatz von 32,6Milliarden Euro erzielt. ZF wurde 1915 gegründet und hat sich von den Anfängenals Spezialanbieter der Luftfahrtindustrie zu einem Weltkonzern derMobilitätstechnik entwickelt. Der Vorstandsvorsitzende Wolf-Henning Schneiderstellte auf der Pressekonferenz am Montagmorgen die weltweite, ganzheitlicheMobilitätsstrategie des Unternehmens vor.O-Ton Wolf-Henning SchneiderDer Klimawandel ist zweifellos die größte Herausforderung unserer Zeit. Unddieses Jahrzehnt wird möglicherweise das wichtigste sein, um positiveVeränderungen umzusetzen. ZF leistet in mehrfacher Hinsicht einen wichtigenBeitrag. Wir haben in einer Green Power Roadmap verankert, wie alleZF-Aktivitäten bis 2040 klimaneutral werden. Und damit 10 Jahre früher als imPariser Klimaabkommen vorgesehen. (0'27)Die weltweite Nummer 1 unter den Zulieferunternehmen ist Bosch. Besonders in derElektromobilität hat das Stuttgarter Unternehmen große Erfolge zu verzeichnen.