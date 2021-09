Zwei Drittel der Unternehmen überprüfen die Compliance von Handels- und Ausfuhrkontrollen noch immer manuell

London (ots/PRNewswire) - Die jüngste Umfrage von Accuity, einem Unternehmen von

LexisNexis® Risk Solutions, zeigt, wie unterschiedlich Banken, Unternehmen und

Nichtbanken-Finanzinstitute die Compliance von Handels- und Exportbestimmungen

handhaben



Zwei Drittel der Banken, Unternehmen und Nichtbanken-Finanzinstitute (NBFI )

nutzen immer noch Suchmaschinen für die Compliance von Handels- und

Exportbestimmungen, so Accuity, ein Unternehmen von LexisNexis® Risk Solutions

und ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für das Screening von

Finanzkriminalität, Zahlungsdienstleistungen und Know Your Customer (KYC). Bei

der manuellen Nachverfolgung besteht die Gefahr, dass Unternehmen Warnsignale

übersehen und falsche Entscheidungen darüber treffen, ob ein Geschäft genehmigt

werden soll. Dadurch setzen sie sich Risiken und potenziellen behördlichen

Maßnahmen aus und verpassen möglicherweise auch Gelegenheiten, an sicheren und

rechtmäßigen Geschäftsvorgängen teilzunehmen.







andere an internationalen Lieferketten Beteiligte sind dafür verantwortlich, die

Parteien und Güter, die an den von ihnen vermittelten Transaktionen und

Sendungen beteiligt sind, mit der gebotenen Sorgfalt zu prüfen. Dazu gehört die

Überprüfung der Legitimität des Kunden und aller der Transaktion zugehörigen

Parteien, die Überprüfung auf Güter mit doppeltem Verwendungszweck oder

kontrollierte Güter (z. B. solche, die einen militärischen Zweck haben könnten)

und die Sicherstellung, dass Gelder und Güter nicht an einen sanktionierten Ort

gehen oder von dort kommen.



Im Rahmen der von Accuity in der ersten Jahreshälfte 2021 durchgeführten

Trade-Compliance-Studie wurden mehr als 120 Fachleute von führenden Banken,

Versicherungs- und Fintech-Unternehmen befragt, die in APAC, EMEA und Nord- und

Südamerika tätig sind. Die Studie zeigt, wie weit verbreitet die manuelle

Nachverfolgung auch selbst Jahre nach der Entstehung automatisierter Lösungen

zur Erkennung von Trade-Compliance-Risiken wie sanktionierten Entitäten und

Gütern mit doppeltem Verwendungszweck ist.



Die wichtigsten Ergebnisse der Studie:



- Die Compliance von Handelsbestimmungen wird nicht immer von einem speziellen

Team bearbeitet: Die Banken verwalten die Compliance von Handelsbestimmungen

meist durch eine spezielle Compliance-Funktion. Nichtbanken-Finanzinstitute

handhaben es als Teil des KYC-Prozesses und Unternehmen als Teil einer

zentralen Compliance-Funktion oder eines allgemeinen operativen Teams.

- Das Screening nach mehreren Variablen ist meist auf Banken beschränkt : Mehr

als 90 % der Banken überprüfen fünf oder mehr Datenpunkte, einschließlich



