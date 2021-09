Seite 2 ► Seite 1 von 3

Nürnberg (ots) - Ein Vorjahresvergleich der Angebotsmieten in Stadt- undLandkreisen Ostdeutschlands von immowelt zeigt:- Berliner Mieten steigen um 5 Prozent auf 12,80 Euro pro Quadratmeter - weitereAnstiege nach Mietendeckel-Aus erwartet- Stärkste Anstiege im Berliner Umland: Landkreis Oder-Spree mit +17 Prozent,Barnim mit +13 Prozent- Sachsens größte Städte verteuern sich jeweils um 3 Prozent: Leipzig auf 7,20Euro und Dresden auf 7,90 Euro pro Quadratmeter- Abwanderung und Leerstand: In einem Drittel der ostdeutschen Stadt- undLandkreise stagnieren oder sinken die MietenBislang können Mieter in vielen ostdeutschen Regionen günstig wohnen. Doch ineinigen Großstädten sowie dem Speckgürtel von Berlin ändert sich diesallmählich. Binnen eines Jahres kletterten die Preise um bis zu 17 Prozent. Zudiesem Ergebnis kommt eine Analyse von immowelt, für die die Angebotsmieten vonWohnungen (40 bis 120 Quadratmeter) in 76 Stadt- und Landkreisen Ostdeutschlandsim 1. Halbjahr 2021 mit dem Vorjahr verglichen wurden. In Berlin sind demnachdie Mieten innerhalb eines Jahres um 5 Prozent gestiegen. Im 1. Halbjahr 2020mussten Mieter im Median 12,20 Euro pro Quadratmeter zahlen. Aktuell liegt derQuadratmeterpreis über alle Wohnungstypen und Baujahre hinweg bei 12,80 Euro.Und das, obwohl bis Ende März dieses Jahres für Bestandswohnungen derMietendeckel galt. Nach dem Aus des Gesetzes kam es bereits jetzt zuNachholeffekten, die sich wahrscheinlich auch in den kommenden Monatenfortsetzen werden. Eine detaillierte Prognose für die Mietentwicklung vonBestandswohnungen in Berlin ist im immowelt Mietkompass (https://content.cdn.immowelt.com/iw_group/Redaktion/Pressemitteilungen/2021/2021_07_07_immowelt_Mietkompass_Q2_2021.pdf?v=1625644360) zu finden.Brandenburger Kreise mit größtem PlusDie größten Steigerungen der Analyse gibt es allerdings Im Speckgürtel Berlins.Am größten ist das Plus im Landkreis Oder-Spree. Südöstlich von Berlin müssenMieter 17 Prozent mehr zahlen als noch vor einem Jahr. Die mittlereAngebotsmiete beträgt derzeit 9,00 Euro pro Quadratmeter. 2020 waren es noch7,70 Euro. Auch im Nordosten Berlins sind die Mieten stark gestiegen. ImLandkreis Barnim klettern die Preise um 13 Prozent auf 8,00 Euro proQuadratmeter - der zweitgrößte Anstieg aller ostdeutschen Kreise. Auch in denumliegenden Landkreisen Oberhavel (+9 Prozent), Potsdam-Mittelmark (+6 Prozent)und Dahme-Spreewald (+5 Prozent) verteuern sich die Angebotsmieten, sodass sieinzwischen über der 10-Euro-Marke liegen. Dahme-Spreewald reicht mitMedianpreisen von 11,60 Euro fast an das Berliner Niveau heran.