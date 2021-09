Neuer Immobilienfonds der Dr. Peters Group realisiert zweite Akquisition binnen weniger Wochen

Dortmund (ots) -- Attraktiver Standort mit Top-Mieter und langlaufendem Mietvertrag- Stabiler Cashflow sichert geplante Auszahlungen von 4 % p.a. an dieAnleger*innen- Kooperation für noch schnelleres Sourcing von Immobilien geschlossen- Bereits zwei weitere Supermärkte in der AnkaufsprüfungNur wenige Wochen nach dem erfolgreichen Ankauf eines Nahversorgungs- undFachmarktzentrums in Bestwig (Nordrhein-Westfalen), konnte die Dr. Peters Groupfür ihren neuen Publikums-AIF "Immobilienportfolio Deutschland I" bereits einezweite Immobilie ankaufen. Dabei handelt es sich um einen Supermarkt inWietzendorf in der Lüneburger Heide (Niedersachsen), der langfristig an denMarken-Discounter Netto vermietet ist. Die neue Akquisition für den auf dieNahversorgung und den Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland ausgerichteten Immobilienfonds stärkt die Basis für die geplanten Auszahlungen an dieAnleger*innen in Höhe von 4 % p.a.

Dass sich die Prüfung und der Ankauf des Supermarktes in Wietzendorf so zügignach dem Ankauf der ersten Fondsimmobilie realisieren ließ, liegt nicht zuletztan der Kooperation zwischen der Dr. Peters Group und corevestis, einemrenommierten Spezialisten für Immobilieninvestments und Portfoliomanagement.Gemeinsam mit diesem Partner prüft die Dr. Peters Group zukünftig weitereSupermärkte. Eine Transaktion könnte noch im Herbst dieses Jahres abgeschlossenwerden. Für das kommende Jahr sind nächste Transaktionen geplant. Das Managementder Dr. Peters Group rechnet damit, dass mit dem geplanten Fondsvolumen einPortfolio aus über zehn Immobilien entstehen kann.Attraktiver Standort mit konkurrenzloser MikrolageDie Gemeinde Wietzendorf befindet sich im Landkreis Heidekreis in der bekanntenLüneburger Heide, die im Einzugsgebiet der großen Städte Hamburg, Bremen undHannover liegt. Die Lüneburger Heide ist ein beliebtes Wohn-, Erholungs- undFreizeitgebiet, in dem sich naturverbundene Bewohner und Gäste wohl fühlen. Derbeliebte "Freizeitpark Soltau" und das "Designer Outlet Soltau" sind ebenfallsnur wenige Kilometer entfernt. Die Gemeinde Wietzendorf ist direkt an dieAutobahn A7 (Achse Hannover-Hamburg) sowie an die Bundesstraßen 3(Nord-Süd-Achse) und 71 (Ost-West-Achse) angebunden.Der Netto-Markt, den die Fondsgesellschaft soeben erworben hat, steht im Nordender ca. 4.100 Einwohner zählenden Gemeinde Wietzendorf. In unmittelbarer Nähebefindet sich der überregional bekannte Campingplatz "Südsee Camp". In seinerUmgebung hat der Discounter keine Konkurrenz in der Nahversorgung. Derbenachbarte Getränkemarkt ist als geeignete Ergänzung zu sehen.