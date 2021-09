dynaCERT im Sinkflug! Anzeige Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 07.09.2021, 11:32 | 28 | 0 07.09.2021, 11:32 | Foto: www.anlegerverlag.de Eine echte Geduldsprobe erleben heute die dynaCERT-Aktionäre. Der Kurs rauscht nämlich rund sieben Prozent in den Keller. Damit fallen die Preise für ein Wertpapiert auf 0,18 EUR. Geben die Bären nun dauerhaft den Ton an oder können die Bullen in Kürze zurückschlagen? Ihr Geschenk: Aufgrund dieser hochspannenden Konstellation haben wir einen ausführlichen Sonderreport zu dynaCERT erstellt, den Sie hier kostenlos abrufen können. Foto: www.anlegerverlag.de Kursverlauf von dynaCERT der letzten drei Monate Optimistische Anleger erhalten durch diesen Ausverkauf jetzt erst einmal einen Dämpfer. Da sich dynaCERT mit großen Schritten auf eine wichtige Haltezone zu bewegt. Immerhin ist das 4-Wochen-Tief nur noch rund fünf Prozent entfernt. Dieses Sicherheitsnetz liegt bei 0,18 EUR. Die nächsten Tage dürften also die ein oder andere Überraschung parat halten. Anleger, die mit Vorliebe auf Schnäppchenjagd gehen, sollten hier ganz genau hinschauen. Schließlich gibt es die Aktie heute vielleicht ein letztes Mal so günstig. dynaCERT-Kritiker haben dagegen allen Grund zu feiern. Fazit: dynaCERT kommt heute kräftig unter die Räder. Wie es mit der Aktie weitergeht, lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier abrufen können.

