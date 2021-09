BERLIN (dpa-AFX) - Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet sieht Deutschland vor großen Herausforderungen und setzt im Kampf gegen Klimawandel auf internationale Kooperationen. "Wir stehen an einer Epochenwende", sagte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident am Dienstag in der voraussichtlich letzten Bundestagssitzung vor der Wahl am 26. September.

Laschet warnte vor "kleinteiligen Maßnahmen" beim Klimaschutz. "Wir werden diese große Aufgabe nur bewältigen als globale Aufgabe". Der CDU-Politiker sprach von einer "Klima-Außenpolitik". Man werde auch mit Ländern wie China und Russland reden müssen.

Laschet dankte außerdem Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) für ihre Arbeit als Regierungschefin. "Sie hat dieses Land gut durch viele Krisen geführt." Er sagte weiter: "Das waren 16 gute Jahre für Deutschland, die wir erlebt haben."/mfi/bk/hoe/sam/abc/faa/bw/cn/ax/DP/nas