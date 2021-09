Sky Deutschland und Deutsche Telekom bauen Partnerschaft langfristig aus

Unterföhring (ots) -



- Kooperation macht Streamingservice Sky Ticket auf MagentaTV möglich

- Deutsche Telekom wird zukünftig berechtigt sein, Sky Ticket zu vermarkten und

abzurechnen

- MagentaTV Kunden erhalten einfachen Zugang zu den beliebtesten Inhalten von

Sky Ticket mit Top-Serien, neuesten Blockbuster-Filmen und erstklassigem

Live-Sport

- Alles einfach auf Sky: MagentaSport App künftig auf Sky Q

(https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404) verfügbar



Unterföhring, 7. September 2021 - Gute Nachrichten für alle Sport- und

Entertainment-Fans in Deutschland: Sky Deutschland (https://www.sky.de/) und die

Deutsche Telekom haben eine innovative und langfristige Partnerschaft

vereinbart, um MagentaTV-Kunden den Streaming-Dienst Sky Ticket auf

MagentaTV-Geräten zur Verfügung zu stellen.





Durch die Integration von Sky Ticket in das MagentaTV-Angebot der Telekom habenMagentaTV-Kunden künftig Zugriff auf preisgekrönte Serien wie Sky Originals,Produktionen von HBO und Showtime, neuesten Blockbuster-Filmen, beliebtenInhalten für Familien und bestem Live-Sport. Dazu gehören die Top-Spiele derBundesliga, alle Spiele der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals und der Premier Leaguesowie alle Formel 1-Rennen.Die Sky Ticket-App wird im ersten Schritt noch in diesem Jahr auf demMagentaTV-Stick verfügbar sein; Sky Ticket für Media Receiver und TV Box folgtzu einem späteren Zeitpunkt. MagentaTV-Kunden können das Streaming-Angebotzukünftig bequem direkt über MagentaTV buchen und an einem Ort und auf einerRechnung genießen.MagentaSport App auf Sky QZudem wird die MagentaSport App der Telekom künftig auch auf Sky Q verfügbarsein. Damit erhalten Sky Kunden in Deutschland Zugang zu MagentaSport, demLivesport-Angebot der Telekom mit bis zu 1.700 exklusiven Liveevents pro Jahrunter anderem mit allen Spielen der Deutschen Eishockey Liga (DEL), derBasketball Bundesliga (BBL), der 3. Liga und der Frauen-Bundesliga. Mit derIntegration von MagentaSport baut Sky Q sein Angebot weiter aus. Sky Q Kundenerhalten zusätzlich zum hochkarätigen Live-Sport-Angebot von Sky dank derKooperationen mit DAZN, Prime Video oder künftig MagentaSport Zugang zu einemnoch reichhaltigeren Sportprogramm, das sie einfach an einem Ort genießenkönnen.Mark Winterbottom, Managing Director Distribution UK & Europe bei Sky: "Durchdie erweiterte Kooperation mit der Deutschen Telekom machen wir das großartigeStreaming-Angebot von Sky Ticket mit Top-Serien, neuesten Blockbustern undbestem Live-Sport jetzt allen MagentaTV-Kunden zugänglich. Gleichzeitig stärken