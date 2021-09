Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - +++ Umfrage: Fast jede:r Vierte kann sich den Kauf einesElektroautos vorstellen oder hat sogar konkrete Pläne +++ Barrieren sind hoheKosten und zu wenige Ladepunkte +++ TÜV-Verband fordert Ausbau derLadeinfrastruktur und Batteriepass für E-Fahrzeuge +++ Mobilitätsmesse IAAgestartet +++Die Bereitschaft zum Kauf eines Elektroautos ist in Deutschland in denvergangenen knapp zwei Jahren deutlich gestiegen: Fast jede:r vierteBundesbürger:in (23 Prozent) kann sich aktuell die Anschaffung einesElektroautos "sehr gut vorstellen" (15 Prozent) oder hat sogar "konkrete Pläne"(8 Prozent). Weitere 30 Prozent der Befragten können sich den Kauf "eventuell"vorstellen. Das hat eine repräsentative Forsa-Umfrage im Auftrag desTÜV-Verbands unter 1.004 Personen ab 16 Jahren ergeben. "Elektroautos eroberndie Herzen der Autofahrer in Deutschland. Steigendes Umweltbewusstsein, vieleneue E-Modelle, höhere Kaufprämien und nicht zuletzt die Renaissance des Autosseit Ausbruch der Corona-Pandemie lassen die Kaufbereitschaft für Elektroautossteigen", sagt Dr. Joachim Bühler, Geschäftsführer des TÜV-Verbands, zum Startder Automobilmesse IAA in München. Bei einer vergleichbaren Umfrage von Ende2019 hatten erst 3 Prozent der Deutschen konkrete Pläne für die Anschaffungeines Elektrofahrzeugs und 11 Prozent konnten sich diese sehr gut vorstellen.Weitere 20 Prozent konnten sich den Kauf eventuell vorstellen. Auf der anderenSeite waren seinerzeit 55 Prozent "eher nicht" oder "überhaupt nicht" dazubereit, ein E-Auto zu kaufen. Aktuell sind es nur noch 41 Prozent.Laut den Ergebnissen der Umfragen haben sich zwar einige Barrieren für dieAnschaffung eines Elektrofahrzeugs verringert, andere sind dagegengleichgeblieben oder haben sich sogar verstärkt. So sind immer noch 52 Prozentder Befragten der Ansicht, die Kosten für die Anschaffung eines Elektroautossind zu hoch. Ende 2019 waren es mit 49 Prozent ähnlich viele. "Elektroautosgelten trotz Kaufprämien und Steuervergünstigungen immer noch als teuer", sagtBühler. "Bei dem Thema braucht es mehr Aufklärung und Vergleiche, um die realenKosten transparent zu machen. Klimaschutz mit dem Auto ist heute kein Luxusmehr." Eine weitere Barriere ist die Infrastruktur. Knapp die Hälfte derBefragten (49 Prozent) sagt, dass es zu wenige Ladestationen gibt oder dieseschlecht erreichbar sind (2019: 39 Prozent). Dagegen gibt es Entspannung beimThema Reichweite. Nur noch 40 Prozent sind der Meinung, dass die Reichweite von