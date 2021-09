Ericsson und Unikie stellen automatisiertes Parken für Fabrikgelände auf IAA Mobility in München vor (FOTO)

Düsseldorf (ots) -



- Bei mehr als 500 Autofabriken weltweit und 90 Millionen produzierten Autos im

Jahr 2019 wird die Verwaltung der Fahrzeuglogistik vor Ort immer wichtiger.

Mit 5G und automatisiertem Parken können Automobilhersteller Zeit sparen und

Kosten senken.

- Die Lösung von Unikie ist software- und sensorbasiert und wird durch

5G-Campusnetze von Ericsson ermöglicht.

- Eine erste Demonstration des automatisierten Parkens auf Fabrikgeländen findet

auf der IAA Mobility in München statt.



Ericsson und der Industrie 4.0-Partner Unikie testen gemeinsam automatisiertes

Parken auf Fabrikgeländen mit dem 5G-Standalone-Campusnetz (SA) von Ericsson.

Unikie entwickelt Software für den autonomen Betrieb und Prozessmanagement in

Echtzeit in der Automobilbranche und in der Industrie. Das schließt auch das

automatisierte Parken auf Fabrikgeländen und Valet Parking ein. Eine erste

Demonstration des automatisierten Parkens auf Fabrikgeländen findet auf der IAA

Mobility in München statt.







sicheres und zuverlässiges Ericsson 5G-Netz ferngesteuert, das Edge Computing

und die Unikie-Lösung Automated Factory Parking (AFP) nutzt. So kann das

Fahrzeuglogistikmanagement im Werk dank zuverlässiger Konnektivität, niedriger

Latenzzeiten zur Erfüllung der Sicherheitsanforderungen und der hohen

Sicherheitsstandards des 5G-Campusnetzes vollständig automatisiert werden.



Wenn die Autos vom Band rollen, bringen Fahrer sie bevor sie ausgeliefert werden

zu einem Parkplatz. Dieser Vorgang dauert etwa 30 Minuten. Mit der AFP-Lösung

von Unikie, bestehend aus Sensoren und Software, können Automobilhersteller die

Route in der Autofabrik steuern und überwachen und so das Parken automatisieren.

Die Automobilhersteller profitieren davon, den genauen Standort der geparkten

Fahrzeuge ermitteln zu können. Dies verringert Suchzeit und Arbeitskosten. Beim

Präzisionsparken wird der Parkraum um bis zu 20 Prozent optimiert. Ein

zusätzlicher Vorteil ist die erhöhte Sicherheit für das Personal vor Ort und die

Reduzierung von Parkunfällen. Weitere Anwendungsfälle für diese Technologie sind

beispielsweise Flughafenparkplätze, Einkaufszentren und Logistikzentren.



Vesa Kiviranta, Chief Business Officer, Automotive bei Unikie, sagt: "Gemeinsam

mit Ericsson können wir die Zuverlässigkeits- und Leistungsanforderungen

erfüllen, die für große Automobilhersteller und andere Branchen mit weitläufigen

Logistikbereichen entscheidend sind. Kontrollierte autonome Fahrzeuge vor Ort

sind nicht nur für das gesamte Ökosystem der Automobilproduktion, sondern für

alle logistischen Ökosysteme effizient und sicher." Seite 2 ► Seite 1 von 2



