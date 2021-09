Lattice beschleunigt internationale Expansion mit 110 Millionen US-Dollar Investition in Großbritannien

London (ots/PRNewswire) - Lattice eröffnet die erste europäische Niederlassung

in London, um der weltweit steigenden Nachfrage nach Personalmanagement-Software

in der neuen Arbeitswelt gerecht zu werden.



Lattice, die führende Personalmanagement-Plattform für Unternehmen mit einer

Kultur, in der der Mensch im Mittelpunkt steht, kündigt heute eine erste

strategische Expansion in den europäischen Markt an, die eine Investition von

110 Millionen US-Dollar in Großbritannien über die nächsten zehn Jahre umfasst.

Darüber hinaus plant das Unternehmen, im nächsten Jahr 50-70 lokale

Teammitglieder für alle Go-to-Market- und Support-Funktionen, einschließlich

mehrerer Führungspositionen, einzustellen.







ganz gleich, wo sie angesiedelt sind", so Jack Altman, CEO von Lattice. "Wir

freuen uns darauf, in London vor Ort zu sein, um besser mit unseren europäischen

Kunden und Partnern zusammenzuarbeiten und den Talentpool dieser globalen

Tech-Hauptstadt anzuzapfen, damit wir weiterhin innovativ sein und uns

weiterentwickeln können.



Diese Ankündigung folgt auf die Series-E-Finanzierungsrunde des Unternehmens im

März, die eine Investition von 60 Millionen US-Dollar sicherte und die Bewertung

von Lattice auf mehr als 1 Milliarde US-Dollar ansteigen ließ - damit erreichte

das Unternehmen den Einhorn-Status.



Bevor Lattice offiziell in Europa präsent war, bediente das Unternehmen ein

wachsendes Portfolio von fast 400 internationalen Kunden, die mehr als 12 % des

Gesamtumsatzes des Unternehmens ausmachten. Das neue Team wird den bestehenden

Kunden und Partnern in ganz Europa, einem wichtigen und wachsenden Teil des

Geschäfts von Lattice, eine stärkere regionale Unterstützung bieten.



"Da Großbritannien einer unserer wichtigsten Märkte ist, freuen wir uns, mit

einem etablierten Performance- und Engagement-Management-Tool wie Lattice

zusammenzuarbeiten", sagt Samantha Richards, Country Manager UK/I bei Personio,

einem europäischen HR-Software-Anbieter und Lattice-Partner . "Die Integration

wird unsere All-in-One-HR-Lösung verbessern und europäische KMUs dabei

unterstützen, die Leistung, das Engagement und die Entwicklung ihrer Mitarbeiter

zu verbessern und damit ihr Geschäft voranzutreiben."



Die zunehmende Dynamik und der Fokus auf Mitarbeitererfahrungen spiegeln den

steigenden Bedarf der Unternehmen wider, ihr Personalmanagement und ihre

Engagementprozesse zu überdenken. Der European Human Capital Trends Report (http

s://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3280391-1&h=1669536320&u=https%3A%2F%2Fc212.net%



