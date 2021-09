Der August war ein ereignisreicher Monat.

07.09.2021 - Der August war ein ereignisreicher Monat. Einerseits prägten Extremwetterereignisse und Naturkatastrophen, wie enorme Hitze, Starkregen, Überflutungen und Waldbrände, die Berichterstattung. Andererseits nahm aber auch die Zahl der Covid-19-lnfektionen bei gleichzeitig deutlich sinkenden Impfzahlen wieder zu. So wurde beispielsweise der Betrieb eines wichtigen chinesischen Hafens aufgrund eines Corona-Ausbruches teilweise gestoppt, was im Monatsverlauf unter anderem Einfluss auf den Handel hatte. Die chinesische Regierung setzte außerdem ihre Regulierungsbestrebungen weiter fort und griff nach dem Technologiesektor u.a. auch im Gaming­ Bereich, bei Versicherungen sowie in der Filmbranche ein, was den lokalen Markt deutlich belastete.

In den USA wurden im vergangenen Monat ein 550 Mrd. USO schweres lnfrastrukturpaket verabschiedet und die Verhandlungen über weitere Fiskalpakete begonnen. Mit Spannung blickten Investoren gegen Ende des Monats auf das Treffen der US-Notenbanker in Jackson Hole. Fed-Chef Powell hatte im Rahmen seiner Rede aber den Markterwartungen entsprochen und aufgrund der Risiken durch die Delta-Variante sowie der Entwicklung des Arbeitsmarktes die Sorge vor einer zu starken bzw. raschen Rückführung der monatlichen Anleihekäufe zerstreut. Zudem hielt er an der Meinung fest, dass der Inflationsanstieg nur vorübergehend sei.



Die EZB hingegen passte ihre Forward Guidance auf ein neues Inflationsziel von 20/o an und untermauerte ihren ultraexpansiven geldpolitischen Kurs. Dementgegen wurden global vereinzelt schwächer als erwartete Konjunkturdaten veröffentlicht, so ging z.B. der ifo­ Geschäftsklimaindex nach seinem Höchststand im Juni den zweiten Monat in Folge zurück, das US-BIP-Wachstum im 2. Quartal enttäuscht und auch aus China kamen Meldungen hinsichtlich eines gebremsten Wirtschaftswachstums aufgrund der politischen Normalisierung.



