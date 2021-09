Mit der Babbel Group, einem Anbieter von Online-Sprachlernkursen, steht der nächste Börsenkandidat in den Startlöchern. „Vorbehaltlich des Kapitalmarktumfelds soll der geplante Börsengang voraussichtlich im Jahr 2021 abgeschlossen sein“, kündigt das Unternehmen aus Berlin am Dienstag an. Ziel ist der Prime Standard der Frankfurter Börse, in dem die Babbel Aktie zukünftig notiert sein soll.Im Rahmen des IPO will Babbel ...