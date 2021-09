Frankfurt am Main (ots) -



- Zustimmung und Handlungsbereitschaft trotzen der Coronakrise

- 34 % der Haushalte wenden Energiewendetechnologien an bzw. planen dies binnen

12 Monaten

- Höchstes Wachstum bei Elektroautos zu erwarten



Für die privaten Haushalte hierzulande hat die Corona-Pandemie vielfältige

Unsicherheiten und häufig auch finanzielle Einbußen mit sich gebracht.

Gleichzeitig haben die jüngsten Extremwetterereignisse im Sommer 2021

verdeutlicht, welch große Herausforderungen Klimaschutz und der Umgang mit

Klimaveränderungen für Deutschland sind. Und nicht zuletzt steigt der

Handlungsdruck durch ambitioniertere Klimaschutzziele in der EU, wodurch

Deutschland seine Emissionen deutlich schneller verringern muss als bisher

eingeplant. Wie das aktuelle KfW-Energiewendebarometer zeigt, ist die Zustimmung

der deutschen Haushalte zur Energiewende in diesem Spannungsfeld weiterhin

überaus hoch: Der im Dezember 2020 bis Januar 2021 durchgeführten,

haushaltsrepräsentativen Befragung nach befürworten 92% von ihnen die

Energiewende - das sind nach knapp einem Jahr Coronakrise sogar etwas mehr als

Altersklassen, Einkommensklassen, unterschiedliche Regionen und Siedlungstypen

sowie unterschiedliche Bildungshintergründe der befragten Haushaltsmitglieder.

In keiner relevanten Teilgruppe fällt die Zustimmung unter 80%. Auch die

Bereitschaft, persönliche Einschnitte hinzunehmen, um die Energiewende

voranzutreiben, ist in der Pandemie weitestgehend stabil geblieben. Auf einer

Skala von null bis zehn liegt der Mittelwert der Antworten mit 6,1 nur etwas

niedriger als im Vorjahr (6,5). Allerdings sinkt die Bereitschaft bei einer

höheren wirtschaftlichen Betroffenheit durch die Krise (Mittelwert 5,9 bei

betroffenen ggü. 6,2 bei nicht betroffenen Haushalten).



Mit Blick auf die Verbreitung von Energiewendetechnologien in der Bevölkerung,

können erneute Zuwächse verzeichnet werden. Gut jeder vierte (27%) Haushalt gibt

an, dass er mindestens eine der abgefragten Technologien - Photovoltaik,

Solarthermie, Batteriespeicher, Wärmepumpe, Kraft-Wärme-Kopplung,

Holzpelletsheizung, Elektroauto - bereits nutzt. Damit sind rund 11 Mio.

Haushalte in Deutschland "Energiewender" - fast 4%-Punkte oder rd. 1,5 Mio. mehr

als im Vorjahr. Weitere 7% bzw. fast 3 Mio. Haushalte (+2,8%-Punkte ggü.

Vorjahr) planen die Anschaffung in den kommenden zwölf Monaten. Am weitesten

verbreitet in Deutschland ist nach wie vor die Solarthermie, die jeder 10.

Haushalt nutzt. Auf den Rängen 2 und 3 folgen Wärmepumpen und Seite 2 ► Seite 1 von 2



