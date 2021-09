Energous und TAGnology gründen eine Partnerschaft, um europäischen Kunden drahtlose Energieübertragungslösungen anzubieten

Energous Corporation (Nasdaq: WATT), der Entwickler von WattUp, einer revolutionären RF-basierenden, drahtlosen Ladetechnik, die das Aufladen elektronischer Geräte über Distanz unterstützt, gab heute eine Partnerschaft mit dem Unternehmen TAGnology RFID GmbH bekannt. TAGnology ist ein führender, europäischer Anbieter von drahtloser Übertragungstechnik, kontaktlosen Identifikationslösungen, und sogenannten RTLS (Real Time Location System) Echtzeitlokalisierungssystemen, welche für ein breites Spektrum von Anwendungen im Bereich von Industrie, Medizin, Automobil bis hin zum Internet der Dinge (IoT) zum Einsatz kommen. Im Rahmen der Vereinbarung wird TAGnology als Industriedesignhaus für Energous Kunden arbeiten und dabei helfen, Lösungen für drahtlose Ladetechnik und Konzeptstudien zu implementieren, und Entwicklungsprojekte umzusetzen. Darüber hinaus bietet TAGnology Schulungen und technischen Unterstützung in der Region und wird über seine E-Commerce Internetplattform und seinen Vertriebskanälen als Anbieter von Energous drahtlosen Energieübertragungslösungen und Entwicklungswerkzeugen in Europa fungieren

„Die Energous WattUp Wireless Charging 2.0-Technologie ist eine innovative und skalierbare Lösung und wir freuen uns, diese bahnbrechende Technologie auf den europäischen Markt zu bringen und damit ein neues Maß an Verbrauchererfahrung und industrieller Leistungsfähigkeit zu bieten“, sagte Markus Schriebl, Chief Executive Officer, TAGnology. „Wir glauben, dass die Teilnahme am Energous Ökosystem europäischen Herstellern neue Möglichkeiten zur drahtlosen Energieübertragung bieten wird, die das elektrische Aufladen von Produkten in einer Vielzahl von Anwendungsfällen und Einsatzmöglichkeiten revolutionieren wird.“

Die WattUp Technologie von Energous ist in der Lage, mehrere Geräte gleichzeitig aus der Distanz aufzuladen, und ermöglicht eine Vielzahl von drahtlosen Ladeszenarien, vom Nahfeld bis zum Fernfeld, und unterstützt damit eine erstaunliche Bandbreite an Übertragungsmöglichkeiten. WattUp eignet sich für eine große Bandbreite an Geräten, beginnend mit kleinen, batteriebetriebenen Verbraucherprodukten über industrielle IoT-Sensoren bis hin zu größeren Elektronik- und Peripheriegeräten.

„Das technische Wissen und die Beratungsfähigkeiten von TAGnology werden es unseren Kunden ermöglichen, die Einführung unserer drahtlosen Ladetechnologie in ihre Produktdesigns weiter zu beschleunigen“, sagte Cesar Johnston, amtierender CEO, Chief Operating Officer und Executive Vice President of Engineering bei Energous. „Mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und Produktion innovativer, drahtloser Lösungen und einem breiten, etablierten Kundenstamm bringt TAGnology bedeutende Branchenkenntnisse und Expertise in unsere Partnerschaft für diesen neuen, aufstrebenden Markt für Energous Technologien ein.