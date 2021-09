Das Hamburger Startup HAUSGOLD hat mehr als 2.500 unabhängige Immobilienmakleraus seinem Netzwerk befragt, um deren Einschätzung zu erhalten, wie sichmögliche Regierungskonstellationen nach den Bundestagswahlen auf dieImmobilienpreise auswirken könnten. Die Ergebnisse: In vielerlei Hinsicht sindsich die Experten einig. Zum Beispiel darin, dass eine große Koalition zu einerpositiven Preisentwicklung am Immobilienmarkt führt - zumindest für dieImmobilienbesitzer.Interessant ist aber vor allem die Einschätzung zu einer möglichenRot-Rot-Grünen Koalition: Hier herrscht große Uneinigkeit bezüglich dermöglichen Entwicklung. 44% der an der Umfrage teilnehmenden Makler erwarten beieiner solchen Regierungskonstellation sehr negative Auswirkungen aufImmobilienpreise. Jedoch erwarten auch 24% der Makler, dass Rot-Rot-Grün sichsehr positiv (im Sinne von steigenden Immobilienpreisen) auf die bundesweitenImmobilienpreise auswirken würde - signifikant höher als bei allen anderenKonstellationen.Spezifisch auf die Folgen einer möglichen Koalition zwischen SPD, Grüne undLinke befragt, meint zwar die Mehrzahl der Makler (71%), dass sich neueRegulierungen wie ein bundesweiter Mietpreisdeckel negativ auf Immobilienpreiseauswirken würden - und erwarten größere Eingriffe bei einer Regierung links derMitte. Jedoch antworteten auch 18% der befragten Makler, dass genau solcheEingriffe in das Marktgeschehen oft Gegenteiliges bewirken und in einemreduzierten Angebot an (neu errichteten) Immobilien resultieren würde.Regulierungen wie Mietpreisdeckel rufen laut der Makler oft Angebotsbeschränkungaufgrund geringerer Neubauten und weniger attraktiven Investitionsmöglichkeitenhervor. Weitere 13% der Makler denken, dass die Politik in Deutschland ohnehinnur einen sehr untergeordneten Einfluss auf die Immobilienpreise hat underwarten keine spürbaren Unterschiede hinsichtlich Preisentwicklung jeKoalitionsvariante.Über HAUSGOLDHAUSGOLD ist eine hoch skalierbare digitale Asset-Light-Plattform, die mitstarker Technologiekompetenz Immobilienverkäufe für Makler und die verkaufendenImmobilieneigentümer wesentlich vereinfacht. Dabei bietet HAUSGOLD denVerkäufern maximale Transparenz in einem stark fragmentierten Umfeld undermittelt die jeweils für das Verkaufsobjekt geeigneten Immobilienmakler.Darüber hinaus erleichtert HAUSGOLD mit seinen digitalen Maklermanagementtoolsdie Immobiliengeschäfte für Makler und führt diesen wertvolle Kunden zu. Dankeines selbst entwickelten Algorithmus sowie der gesammelten Daten über denImmobilienmarkt und die Performance von Maklern ist HAUSGOLD eine der größtenund stärksten digitalen Immobilienplattformen in Deutschland und erreicht hiereine Marktabdeckung von 100 Prozent. HAUSGOLD sitzt in Hamburg, ist ein Serviceder talocasa GmbH und hat rund 60 Mitarbeiter. Das Unternehmen wird vonSebastian Wagner geleitet, der es 2014 auch gegründet hat.Pressekontakt:HAUSGOLD | talocasa GmbHFreya Matthiessen Stresemannstraße 29, 7. OGD-22769 HamburgTelefon: +49 40 2261614 - 25E-Mail: mailto:presse@hausgold.dehttps://www.hausgold.de/pressedownloads/Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/117034/5013579OTS: HAUSGOLD | talocasa GmbH