Neptune Digital Assets meldet Kauf weiterer Bitcoin-Mining-Maschinen der nächsten Generation

Vancouver, British Columbia - 7. September 2021 - Neptune Digital Assets Corp. (TSX-V:NDA) (OTC:NPPTF) (FWB:1NW) („Neptune“ oder das „Unternehmen“), ein führendes Kryptowährungsunternehmen in Kanada, freut sich, seine Aktionäre darüber zu informieren, dass das Unternehmen einen zusätzlichen Satz neuer Antminer S19 Pro Bitcoin-ASIC-Mining-Maschinen der nächsten Generation erworben hat, um seine expandierenden Geschäftstätigkeiten in den USA zu unterstützen.

Die Mining-Maschinen wurden über Neptunes wachsendes Netzwerk weltweiter Blockchain-Partner bezogen, die Neptune mit der leistungsstärksten verfügbaren Mining-Hardware versorgen. Der Antminer S19 Pro ist ein Bitcoin-ASIC-Miner der neuesten Generation, der von Bitmain, einem führenden Hardwarehersteller, produziert wird. Der SHA-256-Algorithmus des Antminer S19 Pro erreicht eine Hashrate von 100 Terahash pro Sekunde (TH/s) bei einer Energieeffizienz von 29,5 Joule pro Terahash (J/TH) und einer Leistungsaufnahme von 3250 W.

Neptunes gesicherte Bestellung von 530 Antminer S19 Pro-Maschinen wird voraussichtlich in den kommenden Monaten ausgeliefert und wird eine kombinierte Hashrate von 53.000 Terahash pro Sekunde (TH/s) erzeugen. Wie immer wird Neptune mit Partnern und Lieferanten zusammenarbeiten, die sich im Einklang mit Neptunes grüner Bitcoin-Initiative auf erneuerbare Energien konzentrieren und gleichzeitig wettbewerbsfähige Preise bieten.

„Wir sind sehr zufrieden mit unserer jüngsten Bestellung von Antminer S19 Pro-Maschinen, die unsere bestehende Kapazität von 22.000 TH/s um weitere 53.000 TH/s erhöhen werden und sofort eingesetzt werden können. Dank unserer guten Beziehungen zur Industrie sind wir weiterhin in der Lage, die besten Maschinen zu wettbewerbsfähigen Preisen zu beschaffen. Wir konzentrieren uns darauf, unseren Bitcoin-Mining-Betrieb schnell zu skalieren und gleichzeitig die Stromkosten so niedrig zu halten, wie es der Industriestandard erlaubt“, sagte der CEO von Neptune, Cale Moodie. „Wir freuen uns sehr, unseren Aktionären die Ergebnisse des am 31. August 2021 beendeten Jahres zu präsentieren, und diese geprüften Kennzahlen werden vor dem 31. Dezember 2021 verfügbar sein.“