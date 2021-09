BERLIN (dpa-AFX) - Die Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock hat Union und SPD vorgeworfen, nicht genug für Fortschritte in der europäischen Flüchtlingspolitik getan zu haben. Die Bundesregierung habe sich vier Jahre lang "hinter Viktor Orban versteckt", sagte Baerbock am Dienstag in Anspielung auf den rechtsnationalen ungarischen Ministerpräsidenten, der sich immer wieder strikt gegen die Aufnahme von Geflüchteten ausgesprochen hat.

"Solange der sich nicht bewegt, bewegen wir uns auch nicht", kritisierte Baerbock mit Blick auf das Handeln der Bundesregierung. Deutschland müsse hier eine Führungsrolle in Europa einnehmen und sich mit Partnern verbünden.