Cardiol Therapeutics bestellt Michael J. Willner in sein Board of Directors

Oakville, ONTARIO – 7. September 2021 – Cardiol Therapeutics Inc. (NASDAQ: CRDL) (TSX: CRDL) („Cardiol“ oder das „Unternehmen“), ein Biotechnologieunternehmen, das sich mit klinischen Studien befasst und auf die Entwicklung von innovativen antiinflammatorischen Therapiemethoden für die Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen spezialisiert ist, freut sich, die Ernennung von Michael J. Willner, Esq. als Mitglied seines Board of Directors mit sofortiger Wirkung bekannt zu geben.

Michael J. Willner hat sowohl als Rechtsanwalt als auch als Wirtschaftsprüfer (CPA) praktiziert. Er schloss sein Studium an der Emory University Law School als Mitglied des Emory Law Review ab. Anschließend absolvierte er bei Milbank, Tweed, Hadley & McCloy in New York City, einer der bekanntesten internationalen Anwaltskanzleien, ein Rechtspraktikum im Immobilien- und Gesellschaftsrecht. Vor seiner Laufbahn als Jurist war Herr Willner bei der ehemaligen Arthur Andersen & Company, einer nationalen Wirtschaftsprüfungsfirma, beschäftigt, wo er in der Steuerabteilung von Arthur Andersen tätig war.

Herr Willner ist seit über vierzig Jahren ein sehr aktiver und erfolgreicher opportunistischer Investor und hat mit Willner Capital, Inc. eine Investmentgesellschaft gegründet, die auf Beteiligungen an börsennotierten und privaten Unternehmen sowie auf Schuldtitel spezialisiert ist. Willner Capital setzt in erster Linie auf die Fundamentalanalyse als Evaluierungsmethode und auf ereignisorientierte Strategien. In den letzten zehn Jahren hat Willner Capital bedeutende Beteiligungen sowohl in der Biotechnologiebranche als auch in der Branche für pharmazeutische Cannabinoide erworben und sich dabei vor allem auf Unternehmen konzentriert, die mit klinischen Studien befasst sind und damit wichtige medizinische Versorgungslücken füllen wollen. Herr Willner wurde schon im Wirtschaftsteil der New York Times zitiert und fungierte im Hinblick auf seine Beteiligungen an pharmazeutischen Cannabinoidunternehmen sowohl als Moderator als auch als Teilnehmer zahlreicher Podiumsdiskussionen und Beratungsgremien.