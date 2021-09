STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

Riesen-Deal im Telekommunikations-Markt

DAX

Der DAX kommt am Dienstag nicht vom Fleck und rutscht zum Mittag wieder unter die Marke von 15.900 Punkten. Damit scheitert der deutsche Leitindex weiterhin daran, seine Höchststände bei über 16.000 Punkten anzulaufen. Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger

1. Allianz (WKN 840400)

Meistgehandelte Aktie auf dem Stuttgarter Börsenparkett ist heute mit einem Minus von 0,8% die des Versicherungsriesen Allianz. Wie verschiedene Medien berichten, ermittelt im Fall der milliardenschweren US-Hedgefonds-Verluste der Allianz nun auch die Bafin. Aufgeklärt werden soll unter anderem, ob und in welchem Umfang Mitarbeiter aus anderen Konzernbereichen mit dem Sachverhalt vertraut waren. 2. Deutsche Telekom (WKN 555750)

Neuigkeiten gibt es aus Bonn: So baut die Telekom ihren Anteil an der Tochter T-Mobile-US weiter aus und übernimmt rund 45 Millionen Aktien des US-Unternehmens von der japanischen Technologie-Holding Softbank. Im Gegenzug erhält Softbank einen 4,5-prozentigen Anteil am DAX-Konzern. Die Telekom-Aktie bewegt sich nach dieser Meldung leicht im Minus. 3. BMW (WKN 519000)

Zu den DAX-Gewinnern zählen heute auch die Aktien der Automobilbauer. Unter hohen Umsätzen in Stuttgart gewinnen die Papiere von BMW rund 0,5%. Der Konzern stellte auf der gestern gestarteten Internationalen Automobil Ausstellung in München ein Elektroauto aus vollständig recycelten Materialien vor. Die Münchener wollen „der nachhaltigste Autohersteller der Welt“ werden.

Börse Stuttgart auf YouTube

Euwax Sentiment Index

Der Euwax Sentiment notiert nahezu den ganzen Vormittag im positiven Bereich - die Stuttgarter Derivateanleger scheinen sich antizyklisch zum DAX zu positionieren und sehen dem weiteren Handelsverlauf überwiegend positiv entgegen.

Trends im Handel

1. Call-Optionsschein auf ASML Holding

Am Dienstagvormittag führt unser Händler in einem Call auf den Niederländischen Chip-Zulieferer ASML, dem meistgehandelten Optionsschein in Stuttgart, überwiegend Kauf-Orders aus. Die Aktie notiert derzeit deutlich über ihrer 200-Tage-Linie und nahe ihres Allzeithochs. Heute verlieren die Papiere aber vorerst rund 2,2%. 2. Knock-out-Call auf Tencent

Käufer finden sich an der Euwax derweil auch in einem Knock-out-Call auf den chinesischen Technologie-Riesen Tencent wieder. Die Tencent-Aktie setzt ihren Erholungskurs der letzten Wochen fort und notiert am Mittag 1,8% fester. 3. Call-Optionsschein auf NVIDIA

Wie bereits gestern finden auch am zweiten Handelstag der Woche sehr viele Preisfeststellungen in einem Call-Optionsschein auf den amerikanischen Chip-Riesen NVIDIA statt. Die NVIDIA-Aktie notiert zum Mittag bei etwa 192 Euro rund 0,8% schwächer.

