RBC stuft Just Eat Takeaway.com auf 'Neutral' Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Just Eat Takeaway nach einem bislang schwachen Jahr für den europäischen Internet-Sektor von 92 auf 90 Euro gesenkt. Die Einstufung beließ Analystin Sherri Malek in einer am Dienstag vorliegenden …