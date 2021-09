Im langfristigen Verlauf zeigt sich die Okta-Aktie äußerst robust und konnte praktisch jedes Jahr auf frische Rekorde zulegen. Auch in diesem Jahr gelang es ein Rekordhoch bei 294,00 US-Dollar Mitte Februar zu markieren, anschließend ging der Wert jedoch in eine äußerst volatile Seitwärtsbewegung über. Doch die Ausschläge nahmen in den letzten Monaten merklich ab, wodurch sich ein klares symmetrisches Dreieck gebildet hat und dieses in der Charttechnik für gewöhnlich in Trendrichtung aufgelöst wird. Nur ein Ausbruch ist noch nicht gelungen, dieser könnte in den kommenden Wochen durchaus anstehen.

Cybersicherheit gefragt

Damit es zu einer regelkonformen Auflösung des vorliegenden Dreiecks kommt, bedarf es nach aktuellem Stand eines Kurssprungs mindestens über 280,00 US-Dollar. Dann könnte das aktuelle Jahreshoch verlaufend bei 294,00 US-Dollar angesteuert werden, weitere Gewinne würden darüber sogar bis in den Bereich von 329,36 bzw. 348,74 US-Dollar aufwärts reichen können. Ein Verbleib in dem aktuellen Dreieck ist dagegen neutral zu bewerten, Abschläge auf 260,00 und darunter in den Bereich des EMA 50 bei 247,01 US-Dollar könnten zuvor einsetzen. Ein bärisches Szenario käme erst auf, wenn Okta aus dem Dreieck zur Unterseite herausfällt.