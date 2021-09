Wechsel auf „einfach Long“ ist erfolgt

Die in der vergangenen Woche avisierte „zeitnahe Veränderung der Positionierung“ in unseren wikifolios wurde schon am nächsten Tag Realität. Seit Donnerstagmorgen sind wir bei den wikifolios PLATOW Trend & Sentiment und PLATOW Trend & Sentiment 2.0 „einfach Long“ positioniert.

Hintergrund dieser Anpassung war der Anstieg des Euwax Sentiments über die letztlich relevante Marke von minus 4 Punkten. Konkret stieg der Wert des Stimmungs-Index am Mittwochabend auf minus 2,75 Punkte, weshalb wir am Folgetag die Hebelprodukte in den wikifolio anteilig verkauft haben. Seitdem partizipieren wir nur noch nahezu eins zu eins an der DAX-Entwicklung.