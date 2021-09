IG Turbo-Zertifikate: Große Einzelaktien in Turbo24-Produktpalette aufgenommen

Frankfurt am Main, 6. September 2021 – IG, ein führender Onlinebroker, erweitert seine Produktpalette im Bereich Turbozertifikate ab heute um neue Basiswerte. Die Produkte sind auf Spectrum gelistet und decken wichtige e

IG wird den Handel dieser neuen Produkte in Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien, Schweden, den Niederlanden und Norwegen anbieten. Mit den börsengehandelten Turbo-Zertifikaten können versierte Anleger an der Entwicklung der zugrunde liegenden Basiswerte partizipieren, wobei Trader von der Preistransparenz der Produktklasse profitieren. Kunden von IG profitieren von den Vorteilen einer Ausführung an einem regulierten Handelsplatz und können ihre Positionen über die Handelsplattformen und -app von IG komfortabel im Blick behalten und verwalten.

Die innovative IG-Trading-Plattform wurde speziell für erfahrene Privatkunden und den Turbo-Handel entwickelt, wobei Kundenschutz und Transparenz im Mittelpunkt stehen. Trader genießen die volle Kontrolle, da sie von Anfang an ihre Risikolimits und den am besten geeigneten Hebel für ihren Handel festlegen können. Kürzlich fügte IG auch die neue Stop-Loss-Funktion hinzu, damit Kunden zusätzlich zu dem eingebauten Knock-Out-Level einen weiteren Schutzmechanismus platzieren können, um Positionen automatisch zu schließen.

Darüber hinaus bietet IG die Möglichkeit, Orders direkt aus dem Chart des jeweiligen Marktes heraus zu platzieren - eine innovative Funktion, die es Kunden ermöglicht, ihre Trades auf Knopfdruck zu platzieren und gleichzeitig alle notwendigen Marktinformationen im Blick zu haben. Die gesamte Plattform kann ohne Einsatz von Echtgeld mit einem kostenlosen Demokonto getestet werden, sodass jeder Nutzer sich in einer simulierten Umgebung mit der Funktionsweise des Produktes vertraut machen kann, bevor er ein Live-Konto beantragt oder Geld einzahlt.

Alessandro Capuano, Interim Head of Germany bei IG: "Bei IG steht die stetige Weiterbildung unserer Kunden und die Bereitstellung von marktführenden Produkten im Mittelpunkt unserer Bemühungen. Unsere nun rund vier Jahrzehnte andauernde Aktivität im Retail-Trading sehen wir als Bestätigung dafür, dass wir es stets schaffen, unseren Kunden genau die Trading-Möglichkeiten anzubieten, die sie sich wünschen. Dies stellt eines unserer wichtigsten Alleinstellungsmerkmale dar. Der über Spectrum erfolgende Zugang zum Markt für Aktien-Turbos, der im europäischen Raum ein erhebliches Volumen aufweist, ist der letzte Schritt zu einer vollständigen Abdeckung der wichtigsten Anlageklassen durch IG: Indizes, FX und Aktien. Auch in Zukunft werden wir unsere Anstrengungen auf die Erweiterung der Produktpalette im Bereich der Zertifikate konzentrieren."

Turbozertifikate sind komplexe Finanzinstrumente und Ihr Vermögen ist gefährdet. Verluste können extrem schnell entstehen.

Liste der abgedeckten Aktien

Apple Inc Commerzbank AG Fingerprint Cards AB (publ) Tesla Inc Deutsche Lufthansa AG Swedbank AB (publ) Facebook Inc Daimler AG H & M Hennes & Mauritz AB (publ) Amazon.com Inc Adidas AG Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Netflix Inc Bayer Aktiengesellschaft Delta Air Lines Inc The Boeing Company Deutsche Bank Aktiengesellschaft MGM Resorts International NVIDIA Corporation SAP SE Deutsche Wohnen SE Uber Technologies Inc Evotec AG Delivery Hero SE Microsoft Corporation Siemens Aktiengesellschaft Evolution Gaming Group AB Advanced Micro Devices Inc Allianz SE AstraZeneca PLC Alibaba Group Holding Limited Royal Dutch Shell PLC Sandvik AB Alphabet Inc Air France-KLM SA Intrum AB (publ) Intel Corporation Societe Generale SA NIO Inc - ADR Twitter Inc LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.E. Adyen NV Micron Technology Inc Kering SA Elekta AB The Walt Disney Company TOTAL SA Intesa Sanpaolo SpA Visa Inc Renault SA Telecom Itali ASA Baidu Inc Banco Santander SA UniCredit SpA McDonald's Corporation Distribuidora Internacional de Alimentacion SA Telefonica SA General Electric Company Obrascon Huarte Lain SA Banco de Sabadell SA Snap Inc Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ArcelorMittal The Coca-Cola Company Lyft Inc Repsol SA Beyond Meat Inc Industria de Diseno Textil SA

Pressekontakt

Kerl & Cie GmbH

Dirk Ulmer

d.ulmer@kerlundcie.de

+49 69 870 021 519

Über IG:

Die IG Group ermöglicht informierten, entschlossenen und marktorientierten Kunden den Zugang zu Trading-Produkten an über 17.000 Finanzmärkten weltweit. Mit einem starken Fokus auf Innovation und Technologie stellt das Unternehmen die Kundenbedürfnisse in den Mittelpunkt seines Handelns. Die IG Group wurde 1974 gegründet und hat seinen Hauptsitz in London. Das im FTSE 250 gelistete Unternehmen ist ein weltweit führender Finanzdienstleister und bietet mehr als 313.000 Kunden weltweit den Handel von Hebelprodukten mit begrenztem Risiko an. Die Auswahl an Finanzinstrumenten umfassen Indizes, Aktien, Devisen Rohstoffe, Kryptowährungen und viele mehr. Die IG Group hat kürzlich eine neue europäische Tochtergesellschaft, die IG Europe GmbH, gegründet. Mit Sitz in Frankfurt am Main bietet der durch die BaFin regulierte Broker seine Produkte nun unter einem in Deutschland regulierten Dach für europäische Kunden an.