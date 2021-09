Hello Pal meldet monatlichen Rekordumsatz von 3 Mio. $ für August 2021

Abb. 1: Grafische Darstellung des monatlichen Umsatzes

Die Bruttomarge für den Zeitraum für Krypto-Mining und Livestreaming betrug 65 % bzw. 9 %.

Der Umsatz stellt einen neuen Rekord für das Unternehmen dar, zumal es seine Livestreaming-Betriebe auf Märkte außerhalb von China im Nahen Osten und in Südostasien erweitert. Die Kryptowährungs-Mining-Betriebe des Unternehmens haben sich gegenüber Juli verbessert, da nach einem Standortwechsel im letzten Monat mehr Mining-Rigs in Betrieb genommen wurden.

„Dieser neue Umsatzrekord ist ein weiterer wichtiger Meilenstein für uns und verdeutlicht, dass sich unser Engagement zu Beginn dieses Jahres hinsichtlich unserer Erweiterung des Livestream-Marktes und der Kryptowährungs-Mining-Initiativen bezahlt machen“, sagte KL Wong, Founder und Chairman des Unternehmens.

