SALZGITTER (dpa-AFX) - Der Stahlkonzern Salzgitter hat seine Erwartungen für das laufende Jahr dank einer guten Preis- und Nachfrage-Entwicklung nochmal nach oben geschraubt. Für 2021 werde nun ein Gewinn vor Steuern zwischen 600 und 700 Millionen Euro erwartet, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Dienstag in Salzgitter mit. Zuletzt war der Konzern von 400 bis 600 Millionen Euro ausgegangen. Die Aktie des Unternehmens legte nach der Mitteilung deutlich zu und nimmt das bisherige Jahreshoch ins Visier.

Die Aktie kletterte am späten Dienstagvormittag um über sechs Prozent auf 33,40 Euro. Damit steuern die Papiere das jüngste Mehrjahreshoch von knapp über 35 Euro an. Auch die Aktien des Stahlhändlers Klöckner & Co und von Thyssenkrupp zogen an.

Es ist bereits das dritte Mal, dass Salzgitter seine Prognose für das laufende Jahr erhöht hat. Bei der Vorlage der Zahlen für das vergangene Jahr wurde ursprünglich für 2021 ein Gewinn von 150 bis 200 Millionen Euro angestrebt. Im ersten Halbjahr hat Salzgitter einen Vorsteuergewinn von 305,7 Millionen Euro erzielt nach einem pandemiebedingten schwachen Vorjahreszeitraum.

In den vergangenen Wochen konnte die Stahlbranche unter anderem davon profitieren, dass für Vorprodukte wie Eisenerz weniger bezahlt werden muss. Die Preise sind seit Mitte Juli deutlich gefallen, weil die Stahlproduktion in China zurückgeht.

Zudem kommt eine bessere Stimmung in der Konjunktur und eine erhöhte Nachfrage zugute. In der Folge stieg die weltweite Stahlproduktion deutlich an. In den ersten sieben Monaten steigerten die deutschen Stahlhütten ihre Produktion um rund 18,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahreswert. Für das Gesamtjahr erwartet die Wirtschaftsvereinigung Stahl 40,5 Millionen Tonnen.

Damit liege die Produktion aber immer noch unterhalb des Vor-Krisen-Niveaus von 2018 mit 42,4 Millionen Tonnen. 2020 war die Stahlproduktion in Deutschland mit insgesamt 35,7 Millionen Tonnen Rohstahl auf die geringste Menge seit 2009 gesunken. Das waren noch einmal 10 Prozent weniger als im bereits schwachen Jahr 2019./lew/mne/nas