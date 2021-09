Alpha Esports gibt exklusive Partnerschaft mit Apna Hockey bekannt

Beide Parteien werden in der NHL 22 mehrere E-Sport-Wettbewerbe unter der Marke Apna Hockey ausrichten und betreiben

7. September 2021, Vancouver, BC (Kanada) – Alpha Esports Tech Inc (CSE ALPA) (FSE:5NP), (OTC PINK APETF), („Alpha“ oder „Unternehmen“) gibt heute die Unterzeichnung einer Partnerschaft mit Apna Hockey bekannt, dem weltweit ersten südasiatischen Eishockey-Netzwerk. Die Rahmenbedingungen für diese Partnerschaft sind:

- GamerzArena wird die exklusive Plattform für alle Online-E-Sportveranstaltungen von Apna Hockey werden, wobei Alpha verschiedene Gaming-Turniere unter der Marke Apna Hockey ausrichten und betreiben wird;

- wird Apna Hockey seine bestehenden Beziehungen im E-Sport strategisch nutzen, um Alphas Abonnementservice GamerzArena+ zu bewerben. Alpha wird für Apna Hockey werben und für Apna-Hockey-Spieler einzigartige Preise anbieten, darunter Eishockey-Ausrüstung, Geschenkkarten und mehr.

- Alpha wird mit Apna Hockey gemeinsam Veranstaltungen und Turniere über die Nutzer und Spielerbasis beider Organisationen vermarkten.

„Apna Hockey hat beim Aufbau eines Programms für die südasiatische Gemeinschaft großartige Arbeit geleistet, und wir sind stolz darauf, diese Art von Initiativen auf jede erdenkliche Weise zu unterstützen“, so Interims-CEO Matthew Schmidt. „Darüber hinaus setzen wir eine weitere Partnerschaft um, die dazu beitragen wird, unsere Nutzerbasis zu vergrößern und den Bekanntheitsgrad von GamerzArena zu erhöhen. Apna Hockey verfügt in der Welt des traditionellen Sports über ein weitreichendes Netzwerk, das wir ebenfalls nutzen möchten.“

„Apna Hockey freut sich, mit Alpha zusammenzuarbeiten seine Alphas E-Sport-Plattform zu nutzen, um den Eishockeysport zu diversifizieren und auszubauen“, sagte Lali Toor, Gründer von Apna Hockey. „Wir sehen den E-Sport als ein Tor, das neue Kids an den Eishockeysport heranführt, wo sie an unseren interaktiven E-Sport-Turnieren teilnehmen, Preise gewinnen und schließlich in den eigentlichen Sport einsteigen können – und wenn sie das tun, ist Apna Hockey für sie da, um sie auf jede mögliche Weise zu unterstützen.“