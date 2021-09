DZ BANK stuft DEUTSCHE TELEKOM AG auf 'Kaufen'

Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Karsten Oblinger

Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE TELEKOM AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Deutsche Telekom bei einem fairen Aktienwert von 22,50 Euro auf "Kaufen" belassen. Dies schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer am Dienstag vorliegenden Studie anlässlich der Aufstockung des Anteils an T-Mobile US, der Ausgabe neuer Aktien an Softbank und des Verkaufs von T-Mobile Niederlande. "Wir werten die heutigen Ankündigungen grundsätzlich alle positiv, da parallel Vollzug bei verschiedenen offenen Themenfeldern vermeldet wurde", so der Experte./ag/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2021 / 11:31 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2021 / 11:59 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.