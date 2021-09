JPMORGAN stuft SALZGITTER AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salzgitter AG nach der dritten Erhöhung der Gewinnprognose auf "Overweight" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Die Markterwartungen dürften nun zumindest über das obere Ende der Zielspanne für den Vorsteuergewinn von 700 Millionen Euro steigen, schrieb Analyst Luke Nelson in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2021 / 12:22 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2021 / 12:31 / BST