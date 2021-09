Crowcon Detection Instruments Ltd. integriert „Molecular Property Spectrometer“-Sensoren für brennbare Gase von NevadaNano

NevadaNano, der weltweit führende Innovationsträger im Bereich von Sensoren zur Gasdetektion, hat bekannt gegeben, dass Crowcon Detection Instruments Ltd. die „Molecular Property Spectrometer“-Sensoren (MPS) in seinen neuen Gasman-Produkten zur Erkennung brennbarer Gase einsetzt. Die neuen Systeme versetzen Mitarbeiter in die Lage, mit einem einzigen Gerät das Vorhandensein von 19 potenziell gefährlichen Gasen in ihrer Arbeitsumgebung zu erkennen und zu melden.

„NevadaNano ist stolz darauf, die Sensortechnologie für die wegweisenden persönlichen Gasman-Messgeräte von Crowcon zu liefern“, sagte Ralph Whitten, Präsident und Vorstandsmitglied von NevadaNano. „Unsere MPS-Sensoren liefern eine noch nie dagewesene Genauigkeit bei der gleichzeitigen Erkennung mehrerer brennbarer Gase und schaffen so eine sicherere Arbeitsumgebung und schützen die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter.“