Als Geschäftsführerin wird Kerstin Schminke berufen. Die 50-jährige Expertin fürbetriebliche Altersversorgung ist bislang beim Vorstand der IG Metall alspolitische Sekretärin im Fachbereich Tarifpolitik tätig. Sie studierteRechtswissenschaft und Sozialversicherungsrecht und fungiert als ehrenamtlicheRichterin am Landessozialgericht Darmstadt und dem Bundesarbeitsgericht. Bereitsseit 2014 ist sie Mitglied des Beirats von MetallRente und gehört zudem demKapitalanlageausschuss an.Dr. Stefan Wolf, Präsident von Gesamtmetall, ist mit der gemeinsamenPersonalentscheidung sehr zufrieden: "Wir freuen uns, als Sprecher einenhervorragenden und auch von der IG Metall sehr geschätzten Experten für dieaktuellen wie künftigen Herausforderungen gewinnen zu können. Die neueGeschäftsführung aus Frau Schminke und Herrn Müllerleile wird sich gegenseitighervorragend ergänzen und das Versorgungswerk weiter stärken."Der Erste Vorsitzende der IG Metall, Jörg Hofmann, ergänzt: "Neben einergestärkten gesetzlichen Rente muss die betriebliche Altersversorgung eine zweitetragende Säule der Alterssicherung werden. Mit dieser Personalentscheidungbestätigen wir unsere Bereitschaft, hier gemeinsam Verantwortung zu übernehmen.Kerstin Schminke weiß, was Arbeitnehmer und Betriebsräte beim Thema betrieblicheAltersversorgung bewegt und bringt die notwendige fachliche Expertise undpersönliche Erfahrung mit, um unser Versorgungswerk gemeinsam mit HerrnMüllerleile für die Zukunft gut aufzustellen."Der noch amtierende Geschäftsführer Heribert Karch, der auch acht Jahre denVorsitz der Arbeitsgemeinschaft für Betriebliche Altersversorgung e.V. (aba)innehatte, zeigt sich äußerst zufrieden: "Beide Nachfolger genießen höchstesfachliches und persönliches Ansehen in der bAV-Fachszene. Sie bringen die fürMetallRente wichtige Fähigkeit mit, gleichermaßen beiden Gesellschafternkollegial verantwortlich, unser Versorgungswerk erfolgreich in die Zukunft zuführen."Über MetallRenteMetallRente wurde 2001 als gemeinsame Einrichtung von Gesamtmetall und IG Metallgegründet und stellt Angebote für die betriebliche und private Altersvorsorgesowie die Absicherung von Berufs-, Erwerbsunfähigkeit, Grundfähigkeiten, Pflegeund Hinterbliebenen bereit. Dem Versorgungswerk der Metall- und Elektroindustriehaben sich auch die Stahlindustrie und die Branchen Textil und Bekleidung, ITsowie Holz und Kunststoff angeschlossen. Inzwischen sind die Versorgungslösungenvon MetallRente in rund 49.000 Kundenunternehmen verfügbar. MetallRente arbeitetmit Konsortien aus führenden Lebensversicherungsunternehmen zusammen und stehtaktuell für mehr als 950.000 Versorgungszusagen in den Bereichen Altersvorsorgeund private Arbeitskraftabsicherung.Pressekontakt:Bettina Theek, Medien/ Kommunikation, Mobil: +49 160-90441569,bettina.theek@metallrente.deMichael Brey, Pressereferent, Mobil: +49 0175-6552778,michael.brey@metallrente.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/43044/5013844OTS: MetallRente GmbH