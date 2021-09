ROUNDUP 2/Der Weg zur Mehrheit bei T-Mobile US: Deal bringt Telekom voran

BONN - Die Deutsche Telekom rückt ihrem Ziel näher, bei ihrer lukrativen Mobilfunktochter T-Mobile US die Aktienmehrheit zu übernehmen. Telekom-Chef Tim Höttges verkündete am Dienstag in Bonn eine insgesamt sechs Milliarden Euro schwere Transaktion, wodurch der Anteil an der US-Tochter um rund 5,3 Prozentpunkte auf 48,4 Prozent steigt. Ein Teil der Kosten finanziert der Konzern mit dem Verkauf seines Geschäfts in den Niederlanden.

ROUNDUP: Kampf um Zooplus - Mit KKR taucht weiterer Interessent auf

MÜNCHEN/NEW YORK - Um Zooplus könnte es zu einem spannenden Bieter-Wettkampf kommen: Mit KKR ist am Dienstag ein weiterer potenzieller Interessent auf den Plan getreten. Zooplus bestätigte einen entsprechenden Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg, die sich zuvor auf mit der Angelegenheit vertraute Personen bezogen hatte. Allerdings liegt wie vom Konkurrenten EQT bisher noch keine offizielle Offerte vor. Gespräche darüber laufen aber - Ausgang ungewiss. Die Zooplus-Aktie stieg nach den Spekulationen abermals auf einen Rekord, konnte das Niveau aber nicht ganz halten. Zuletzt lag sie mit 436 Euro aber deutlich über dem bisher einzigen vorliegenden Gebot von Hellman & Friedman.

IAA/ROUNDUP: Konzernchefs fordern Unterstützung beim Klimaschutz

MÜNCHEN - Auf der Internationalen Automobilausstellung IAA Mobility haben Konzernchefs am Dienstag von der Politik mehr Unterstützung für den Wandel zum klimaneutralen Verkehr gefordert. Volkswagen -Chef Herbert Diess sagte in München, ohne genug Ökostrom werde es keine CO2-freie Mobilität geben. Der Umstieg müsse schneller gehen: "Es kann sehr viel mehr gegen den Klimawandel getan werden."

ROUNDUP: Salzgitter erhöht erneut Gewinnprognose - Aktie legt zu

SALZGITTER - Der Stahlkonzern Salzgitter hat seine Erwartungen für das laufende Jahr dank einer guten Preis- und Nachfrage-Entwicklung nochmal nach oben geschraubt. Für 2021 werde nun ein Gewinn vor Steuern zwischen 600 und 700 Millionen Euro erwartet, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Dienstag in Salzgitter mit. Zuletzt war der Konzern von 400 bis 600 Millionen Euro ausgegangen. Die Aktie des Unternehmens legte nach der Mitteilung deutlich zu und nimmt das bisherige Jahreshoch ins Visier.