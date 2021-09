SoftBank geht mit der Deutschen Telekom langfristige strategische Partnerschaft ein und vereinbart Aktientausch

Die SoftBank Group Corp. (“SoftBank”) meldete heute den Abschluss einer Vereinbarung über eine strategische Partnerschaft und einen Aktientausch mit der Deutschen Telekom AG (“DT”). Im Rahmen dieser Partnerschaft erhalten die mehr als 300 Portfoliounternehmen von SoftBank Zugang zu etwa 240 Millionen Kunden der Deutschen Telekom in Europa und den USA, wodurch diese Portfoliounternehmen die Möglichkeit erhalten, schnell und kostengünstig zu expandieren. Die DT wird von der ARPU-Steigerung, einer geringeren Kundenabwanderung und einer JV-Beteiligung profitieren.

Im Rahmen der Aktientauschvereinbarung wird die DT einen Teil ihrer Kaufoptionen ausüben, die von der SoftBank in Verbindung mit ihrer Vereinbarung vom Juni 2020 gewährt wurden. Die DT wird etwa 45 Millionen Aktien von T-Mobile US (“TMUS”) von der SoftBank erwerben und im Gegenzug 225 Millionen neue DT-Aktien aus ihrem genehmigten Kapital an SoftBank ausgeben. In einem weiteren Schritt beabsichtigt die DT die Ausübung von Kaufoptionen, um weitere ca. 20 Mio. TMUS-Aktien von der SoftBank zu erwerben, indem sie 2,4 Mrd. US-Dollar des erwarteten Erlöses aus dem angekündigten Verkauf von T-Mobile Netherlands reinvestiert. Durch diese Transaktionen – den Aktientausch und die Reinvestition der Erlöse – wird die SoftBank ein 4,5-prozentiger Anteilseigner der DT und behält ein Aktienpaket von 3,3 %1 an TMUS, das sich durch True-Up-Aktien auf 6,9 % erhöhen könnte, wenn der TMUS-Aktienkurs bestimmte Meilensteine erreicht.

Mit dieser Transaktion diversifiziert die SoftBank ihr Telekom-Engagement in Japan, Europa und den USA und hält 41 % an der SoftBank Corp., 4,5 % an der DT sowie 3,3 %1 an TMUS. Die SoftBank erhält damit Zugang zu insgesamt fast 300 Millionen Kunden weltweit, darunter etwa 55 Millionen Kunden der SoftBank Corp., etwa 95 Millionen Kunden der DT und etwa 140 Millionen Kunden von TMUS.

Die Transaktion ist in finanzieller Hinsicht überzeugend. Die SoftBank tauscht TMUS-Aktien, die in erster Linie Festpreisoptionen ohne Aufwärtspotenzial unterliegen, gegen DT-Aktien, die nach Einschätzung der SoftBank langfristig ein erhebliches Aufwärtspotenzial über den vereinbarten Referenzpreis von 20 € hinaus haben. Die SoftBank wird damit zum zweitgrößten privaten Anteilseigner mit einer beabsichtigten Vertretung im Aufsichtsrat. Darüber hinaus behält SoftBank ein bedeutendes Engagement in TMUS durch Aktien, die in erster Linie variablen Optionen und möglicherweise True-up-Aktien unterliegen2. Die SoftBank erwartet weiterhin eine beträchtliche Wertschöpfung bei TMUS, da das Unternehmen seine 5G-Führerschaft beibehält und Fusionssynergien freisetzt.