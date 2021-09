asknet Solutions AG: Höhere Skalierbarkeit und erweiterte Cloud-Funktionalitäten - asknet migriert Infrastruktur für eCommerce-Lösungen zu AWS

7. September 2021, Karlsruhe (Deutschland) - asknet Solutions AG, ein führender Spezialist in den Bereichen Beschaffung, eCommerce und EdTech, verlagert seine Shop-Infrastruktur für eCommerce-Lösungen auf Amazon Web Services (AWS).

Die Entscheidung zum Wechsel der Infrastruktur war im Jahr 2020 im Rahmen der strategischen Neuausrichtung des Geschäftsbereichs eCS getroffen worden. Das Projekt ist bereits in vollem Gange. Bis Ende August 2021 wurden bereits 23 vom Unternehmen gemanagte Portale und Kundenshops erfolgreich auf die AWS IaaS-Umgebung (Infrastructure-as-a-Service) migriert.

Um eine störungsfreie und nahtlose Migration auf die neue Infrastruktur zu gewährleisten, wird das bewährte "Lift & Shift"-Verfahren angewendet. So können die bestehenden Shops während der Migration ohne Unterbrechung weiter betrieben werden, während die Vorzüge des neuen Cloud-Speichers vom ersten Tag an voll genutzt werden können.

Als Merchant-of-Record ist asknet in mehr als 190 Ländern weltweit aktiv. AWS ist daher die ideale Infrastruktur für die eCommerce-Aktivitäten des Unternehmens. AWS bietet hohe Stabilität und Elastizität selbst bei hohem Transaktionsvolumen, wie sie zum Beispiel bei Rabattaktionen auftreten. Darüber hinaus gewährleistet die AWS Cloud ein Höchstmaß an Sicherheit für sensible Daten und erfüllt die gesetzlichen Anforderungen weltweit.

Die Migration der Dateninfrastruktur eröffnet asknet neue, effiziente und flexible Möglichkeiten für die Einrichtung und Verwaltung von Shops. Hierzu zählt auch eine große Anzahl an API-Integrationen zur Analyse und Verarbeitung verschiedenster Transaktionsdaten.

Christian Herkel, CEO der asknet Solutions AG: "Die Modernisierung unserer IT-Infrastruktur ist ein wichtiger Eckpfeiler der Neupositionierung unseres Geschäftsbereichs eCS, eines der drei Kernziele unserer neuen Drei-Säulen-Strategie. Die Migration erhöht unsere Wettbewerbsfähigkeit und unterstützt unsere Teams bei der Kundenbindung und -gewinnung. Sie eröffnet uns außerdem neue Möglichkeiten im Neugeschäft. Auf Basis der AWS Cloud-Infrastruktur werden wir neue Produkte und Dienstleistungen entwickeln, um unser Neugeschäft auszuweiten. Dabei werden wir uns vor allem auf den Bildungsmarkt konzentrieren, der durch die digitale Transformation derzeit vor großen Herausforderungen steht."