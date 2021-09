Goldpreis unter Druck - US-Dollar zieht an

London 07.09.2021 - Der US-Dollar zieht am Dienstag deutlich an und setzt damit Rohstoffe unter Druck. Auch für den Goldpreis und für Silber geht es nach unten. Die Marktteilnehmer warten auf die EZB-Ratssitzung in dieser Woche.Der Goldpreis hatte in der vergangenen Woche das höchste Niveau seit mehr als zwei Monaten erreicht. Die schwachen US-Arbeitsmarktdaten haben die Notierungen nach oben getrieben. Im August wurden im Land lediglich 235.000 neue Stellen geschaffen, was weit unter den Erwartungen lag und neue Fragen über den Umgang der Notenbanker mit der Geldpolitik aufwirft. Während Fed-Chef Jerome Powell bereits deutlich machte, dass die monatlichen Anleihekäufe beendet werden sollen, ist klar, dass die Leitzinsen noch lange gering bleiben werden. Es kommen nun auch Spekulationen auf, dass die Reduktion der Anleihekäufe nach hinten geschoben werden könnte.Der US-Dollar kann am Dienstag dennoch zulegen. Der Dollar Index verbessert sich aktuell um 0,4 Prozent auf 92,378 USD.Die Marktteilnehmer schauen nun auf die kommende Sitzung der Europäischen Zentralbank, die am Donnerstag stattfindet. Die EZB hat bislang daran festgehalten, die ultralockere Geldpolitik noch lange fortsetzen zu wollen und dürfte auch jetzt nichts daran ändern wollen. Gespräche über eine Reduktion der hiesigen Stimulusmaßnahmen dürfte es aber dennoch geben.Die Feinunze Gold notiert 0,7 Prozent leichter bei 1.809,92 USD, Silber verliert 1,5 Prozent auf 24,42 USD/Unze.