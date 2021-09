Bolsonaro-Anhänger durchdringen Absperrungen zum Regierungsviertel

BRASÍLIA (dpa-AFX) - Vor Demonstrationen für und gegen Jair Bolsonaro an Brasiliens Unabhängigkeitstag haben Anhänger des rechten Präsidenten eine Polizeiblockade in der Hauptstadt Brasília durchbrochen und sind auf die "Esplanada dos Ministérios" vorgedrungen. Dies berichteten brasilianische Medien unter Berufung auf die Polizei am Montagabend (Ortszeit).

Im brasilianischen Fernsehen war zu sehen, wie Anhänger Bolsonaros Absperrgitter an dem Platz, um den alle Ministerien und der Kongress angeordnet sind, entfernten. Anschließend passierten Lkw mit brasilianischen Fahnen hupend und bejubelt von der Menge die Absperrungen. Polizisten verhinderten jedoch, dass die Lkw samt Bolsonaro-Anhängern bis zum Kongress und dem Obersten Gerichtshof gelangten.