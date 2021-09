Düsseldorf (ots) - Was zeichnet unser Unternehmen als Arbeitgeber aus? Warum

sollten die besten Talente ausgerechnet bei uns arbeiten? In Deutschlands

Chefetagen werden Fragen wie diese zunehmend drängender. Denn in Zeiten von

demografischem Wandel und Fachkräfteknappheit müssen Unternehmen nicht mehr nur

für ihre Produkte werben, sondern auch für sich als Arbeitgeber. Eine

internationale Studie zum Thema Employer Branding zeigt jetzt: Deutsche

Unternehmen haben noch Nachholbedarf, insbesondere wenn es um Diversity im

Recruiting geht. Im internationalen Vergleich berücksichtigen Arbeitgeber

hierzulande Faktoren wie Geschlecht, Alter, Herkunft oder Religion weniger stark

bei der Neueinstellung von Mitarbeiter*innen. Für den Report hat die

internationale Employer-Branding-Beratung Universum, die zur Jobplattform

StepStone gehört, rund 1.200 Recruiting-Experten aus 71 Ländern befragt,

darunter 87 aus Deutschland.



Für die beliebtesten Arbeitgeber ist Diversity selbstverständlich





In der Öffentlichkeit stehen zwar viele Unternehmen für Vielfalt und Diversitätein und tragen dies über Marketingmaßnahmen zunehmend auch nach außen. LautStudie sieht es auch immerhin fast jeder zweite Arbeitgeber (48 Prozent) inDeutschland als sehr wichtig an, bei der Einstellung neuer Mitarbeiter*innen aufDiversity zu achten. Allerdings achten Unternehmen aus anderen Ländern deutlichstärker auf Vielfalt (61 Prozent). Bei den sogenannten "World's Most AttractiveEmployers"*, also den weltweit attraktivsten Arbeitgebern und Vorreitern inpuncto Employer Branding, legt sogar nahezu jedes Unternehmen (98 Prozent) Wertauf Vielfaltskriterien bei ihren Einstellungsprozessen. Dafür achten deutscheUnternehmen im internationalen Vergleich stärker auf Lernfähigkeit (+18 Prozent)und Kommunikationsfähigkeit (+14 Prozent) neuer Mitarbeiter*innen.Deutsche Arbeitgeber erwarten schwierige EinstellungsbedingungenWeitere wichtige Erkenntnisse der Studie: Die Mehrheit der deutschen Unternehmenrechnet damit, dass der Personalbedarf in Zukunft gleich bleibt (41 Prozent)oder sogar steigt (30 Prozent). Gleichzeitig erwartet rund ein Drittel allerdeutschen Arbeitgeber (32 Prozent), dass es in den kommenden zwölf Monatenschwieriger werden wird, neue Mitarbeiter*innen zu finden. "Derzeit erleben wireinen Jobboom in nahezu allen Branchen und Berufen. Viele Unternehmen suchenhänderingend Personal. Diese Entwicklung wird sich intensivieren, denn derdemografische Wandel erreicht den Arbeitsmarkt gerade erst. Wie bei einemaufziehenden Gewitter wissen wir was kommt, spüren aktuell aber lediglich dieersten Windböen", sagt Dr. Tobias Zimmermann, Arbeitsmarkt-Experte bei