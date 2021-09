Der Herbst könnte heiß werden für Camino Minerals!

Wie das Unternehmen heute mitteilt, haben die Kernbohrungen in der hochgradigen Kupfer- und Goldzone Lidia auf dem Chapitos-Projekt begonnen. Am 27. August 2021 erhielt Camino zusätzlich zur Bohrgenehmigung, die bereits Anfang August erteilt wurde, die erforderliche Bescheinigung über die Aufnahme des Betriebs vom Ministerium für Energie und Bergbau.

Am Aktienmarkt mag es ja während der Sommermonate etwas ruhiger zugehen, für die Explorer herrscht derweilen weltweit Hochbetrieb. Überall laufen die Bohrer, um das gute Wetter auszunutzen und den Newsflow für den späteren Herbst und darüber hinaus zu sichern. Das gilt auch für den Kupferexplorer Camino Corp. (TSXV: COR; WKN: A116E1) auf seinem Chapitos Kupfer-Gold-Projekt in Peru.

Camino konzentriert seine Bohrungen zunächst auf neue Entdeckungen und zielt auf die Erweiterung der bekannten Vererzung in der Zone Lidia ab, die sich 4 km nördlich von früheren Bohrabschnitten entlang einer wichtigen Verwerfungsstruktur befindet. Bei der Lidia-Zone handelt es sich um ein Adersystem mit Gesteinssplitterproben von handwerklichen Abbaukanälen, die Gehalte von bis zu 9,3 g/t Gold (Au) und bis zu 5,1% Kupfer (Cu) aufweisen.

Traditionelle Pachamama-Zeremonie zum Auftakt der Bohrungen

Jay Chmelauskas, CEO von Camino, erläuterte: „Wir haben unsere Bohrkampagne 2021 auf Los Chapitos mit einer traditionellen Pachamama-Mutter-Erde-Zeremonie begonnen. Wir wissen, dass das Kupfer, das wir für unseren technologieintensiven Lebensstil verwenden, aus konzentrierten Kupfervorkommen in der Erdkruste stammt. Peru verfügt als zweitgrößter Kupferproduzent der Welt über eine besonders große Kupfermineralisierung.“

Die Bohrungen sind bis in eine Tiefe von 76 Metern vorgedrungen und nähern sich der Zielmineralisierungszone. Chefgeologe Jose Bassan ergänzte: „Wir beginnen, Spuren von Chalkopyrit in einem Gesteinsverband aus vulkanischem andesitischem Tuffgestein mit mäßiger Alteration und dem Vorhandensein von Epidot, Chlorit, Hämatit, Magnetit und Karbonaten sowie Anzeichen von Magnetit-Ersatz durch Spekularit zu finden. Wir befinden uns innerhalb desselben metallogenen Systems, das zuvor entlang des Diva-Trend-Verwerfungssystems in Adriana bedeutende Kupferabschnitte identifiziert hat.“





Foto 01: Alterationsassemblage Chlorit + Epidot + Hämatit + Feldspat-K + Magnetit (DCH0688-75 Tiefe 71,00 m) (schwache +, mäßige ++, starke +++ Alteration)



Foto 02: Andesit porphyrisch, durchdringende Alteration Chlorit +++ Epidot ++ Magnetit + Chalkopyrit (Spur) DCH0688-75 Tiefe 71,50 m



Foto 03: Lidia Zone Kupfer & Gold Bohrziele auf Los Chapitos

Das Unternehmen hat vor kurzem verschiedenen Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeitern und Beratern Anreiz-Aktienoptionen gewährt, um bis zu 5.500.000 Stammaktien des Unternehmens am oder vor dem 1. September 2026 zu einem Ausübungspreis von 0,18 CAD pro Aktie in Übereinstimmung mit seinem Aktienoptionsplan zu erwerben.

Fazit: Camino hat sich herausragende Explorationsprojekte in Peru gesichert. Die beiden Flaggschiffprojekte haben beide schon etliche tausend Meter an Bohrungen gesehen. Dennoch dürfte bisher nur ein Bruchteil des tatsächlichen Potenzials sichtbar sein. Auf Los Chapitos macht sich Camino die Vorarbeit lokaler Bergbauunternehmer zunutze, die bei ihrem Abbau im kleinen Stil besonders hochgradige Strukturen offengelegt haben. Camino ist das erste Unternehmen, das Los Chapitos in industriellem Maßstab erkundet.

