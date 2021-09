Zyxel Communications unterstützt eifel-net bei der Wiederherstellung des Dienstes nach der Flutkatastrophe in Westdeutschland

Im Juli kam es in weiten Teilen Westdeutschlands zu heftigen Regenfällen, die zu nie dagewesenen Überschwemmungen führten. Das Hochwasser beschädigte wichtige Infrastrukturen, darunter auch Mobilfunknetze. Nachdem Zyxel sich mit dem Serviceanbieter eifel-net in Verbindung gesetzt hatte, um sich ein genaues Bild von der Situation zu machen, lstellte das Unternehmen seinem Kunden in kürzester Zeit die notwendigen Geräte für den Betrieb unter den widrigen Bedingungen zur Verfügung.

Zyxel unterstützte seinen langjähriger Partner eifel-net mit kostenlosen Lieferungen bei der Wiederherstellung der Versorgung nach dem Hochwasser im Süden von Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz.