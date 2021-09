Handewitt (ots) - Die wohl größte Unternehmenstransformation des Landes steht

kurz vor der Vollendung: Ab dem 27. September 2021 ändert der

Einrichtungsexperte DÄNISCHES BETTENLAGER bundesweit seinen Namen zu JYSK und

beruft sich damit auf seine nordischen Wurzeln. Als JYSK ist das 1979 in

Dänemark gegründete Unternehmen bereits in 49 Ländern weltweit tätig - und bald

auch in Deutschland. Damit einher ging die Umgestaltung der über 950

Store-Fassaden in nur sieben Wochen, Tausende neue Logo-Integrationen an allen

Touchpoints des Unternehmens sowie die Einführung neuer Firmenkleidung für über

7.000 Mitarbeiter. Das Rebranding-Projekt, dessen Gesamt-Investitionsvolumen 250

Millionen Euro beträgt, besteht dabei nicht nur aus der Namensänderung - auch

zahlreiche Systeme, Konzepte und Technologien, mit denen JYSK weltweit bereits

sehr erfolgreich ist, werden umgestellt. Und auch in Zukunft hat JYSK große

Ziele: "Wir möchten uns stetig weiterentwickeln und haben das Ziel, in den

nächsten Jahren auf 1.150 Stores in Deutschland zu expandieren. Zudem werden

Themen wie Nachhaltigkeit und modernste Technologie eine tragende Rolle

spielen", so Christian Schirmer, JYSK Country Manager Germany.



Großartige Angebote zu attraktiven Preisen - mit diesem Ziel positioniert sich

JYSK als Einrichtungsexperte für Jedermann. Denn mit übersichtlich gestalteten

Verkaufsflächen an gut erreichbaren Standorten bietet JYSK eine vielseitige

Auswahl bei verlässlicher Qualität zu attraktiven Preisen. "Neben der Erneuerung

von fast 40 Prozent des Produktsortiments werden im Rahmen des Rebrandings in

den nächsten drei Jahren alle über 950 Geschäfte das Store Concept 3.0 - ein

durchweg neues Ladenbaukonzept - erhalten", so Schirmer. So wird die

strategische Ausrichtung weg vom "Bettenlager" hin zu "Scandinavian Sleeping &

Living" nicht nur im Namen, sondern auch in waren-gruppenübergreifenden Themen-

und Farbwelten sichtbar. Unterstützt wird der Abschluss des Rebrandings in einer

reichweitenstarken Kampagne, die unter anderem in TV (über 480 Millionen

Kontakte) und Online (über 300 Millionen Kontakte) ausgespielt wird.









Mit dem Rebranding beruft sich der Einrichtungsexperte verstärkt auf die

Unternehmensphilosophie des dänischen Mutterkonzerns JYSK. Der Begriff "jysk"

spielt dabei die größte Rolle. "Das Wort "jysk" besagt, dass jemand von der

dänischen Halbinsel Jütland stammt - und Jütländer sind als besonders fleißig,

bodenständig und verlässlich bekannt", erklärt Schirmer. "Genau diese Werte und

diese Einstellung sind ein zentraler Bestandteil der JYSK-Kultur. Und diese

können wir mit unserem Rebranding nun noch deutlicher nach außen

transportieren."



Im Rahmen des Projekts werden zentrale Organisationsstrukturen zu dezentralen

Strukturen umgewandelt und die verschiedenen Fachbereiche mit der

Retail-Organisation vor Ort verbunden. Für starken Support der Storeteams und

damit besten Service für den Kunden. Auch Digitalisierungsmaßnahmen und

modernste Technologie wie beispielsweise digitale Preisschilder oder Smartphones

mit Task-Management-Systemen für die Store-Mitarbeiter sichern künftig mehr Zeit

für den Kunden.



"Unsere Kunden haben für uns absolute Priorität. Deshalb sind alle neuen

Maßnahmen und Systeme auf eine bestmögliche Customer Experience ausgerichtet",

so Christian Schirmer weiter. Nachdem mit dem großen Rebranding das Projekt "One

JYSK" - eine Marke weltweit - umgesetzt ist, steht im Geschäftsjahr 2021/22 das

Thema Nachhaltigkeit noch stärker im Fokus. "Neben dem flächendeckenden Einsatz

von Ökostrom und der zunehmenden Nutzung von klimaneutralem Ökogas werden ab

2022 alle neuen Produkte auf Holzbasis FSC-zertifiziert sein", so Schirmer

weiter. "Zudem haben wir es uns zum Ziel gesetzt, der attraktivste Arbeitgeber

im Einzelhandel zu werden. Die vielen Beispiele von langjähriger

Unternehmenszugehörigkeit und Karrieren bei JYSK möchten wir ausbauen und uns

als Chancengeber und offenes, transparentes Unternehmen positionieren", so

Schirmer.



Pressekontakt:



Unternehmenskontakt:

DÄNISCHES BETTENLAGER GmbH & Co. KG

Stadtweg 2

24976 Handewitt

Telefon: 04630 975-579

E-Mail: mailto:info@dbl-zentrale.com



Pressekontakt:

P.U.N.K.T. PR GmbH,

Benjamin Kolthoff,

Völckersstraße 44,

22765 Hamburg,

Telefon: 040/853760-0,

E-Mail: mailto:bkolthoff@punkt-pr.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/61672/5014036

OTS: Dänisches Bettenlager GmbH





"One JYSK" - konsequente Weiterentwicklung des UnternehmensMit dem Rebranding beruft sich der Einrichtungsexperte verstärkt auf dieUnternehmensphilosophie des dänischen Mutterkonzerns JYSK. Der Begriff "jysk"spielt dabei die größte Rolle. "Das Wort "jysk" besagt, dass jemand von derdänischen Halbinsel Jütland stammt - und Jütländer sind als besonders fleißig,bodenständig und verlässlich bekannt", erklärt Schirmer. "Genau diese Werte unddiese Einstellung sind ein zentraler Bestandteil der JYSK-Kultur. Und diesekönnen wir mit unserem Rebranding nun noch deutlicher nach außentransportieren."Im Rahmen des Projekts werden zentrale Organisationsstrukturen zu dezentralenStrukturen umgewandelt und die verschiedenen Fachbereiche mit derRetail-Organisation vor Ort verbunden. Für starken Support der Storeteams unddamit besten Service für den Kunden. Auch Digitalisierungsmaßnahmen undmodernste Technologie wie beispielsweise digitale Preisschilder oder Smartphonesmit Task-Management-Systemen für die Store-Mitarbeiter sichern künftig mehr Zeitfür den Kunden."Unsere Kunden haben für uns absolute Priorität. Deshalb sind alle neuenMaßnahmen und Systeme auf eine bestmögliche Customer Experience ausgerichtet",so Christian Schirmer weiter. Nachdem mit dem großen Rebranding das Projekt "OneJYSK" - eine Marke weltweit - umgesetzt ist, steht im Geschäftsjahr 2021/22 dasThema Nachhaltigkeit noch stärker im Fokus. "Neben dem flächendeckenden Einsatzvon Ökostrom und der zunehmenden Nutzung von klimaneutralem Ökogas werden ab2022 alle neuen Produkte auf Holzbasis FSC-zertifiziert sein", so Schirmerweiter. "Zudem haben wir es uns zum Ziel gesetzt, der attraktivste Arbeitgeberim Einzelhandel zu werden. Die vielen Beispiele von langjährigerUnternehmenszugehörigkeit und Karrieren bei JYSK möchten wir ausbauen und unsals Chancengeber und offenes, transparentes Unternehmen positionieren", soSchirmer.Pressekontakt:Unternehmenskontakt:DÄNISCHES BETTENLAGER GmbH & Co. KGStadtweg 224976 HandewittTelefon: 04630 975-579E-Mail: mailto:info@dbl-zentrale.comPressekontakt:P.U.N.K.T. PR GmbH,Benjamin Kolthoff,Völckersstraße 44,22765 Hamburg,Telefon: 040/853760-0,E-Mail: mailto:bkolthoff@punkt-pr.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/61672/5014036OTS: Dänisches Bettenlager GmbH