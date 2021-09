SmartStream nimmt heute an der neuen europäischen Börse Cboe seine Referenzdatenlösung in Betrieb und erweitert damit die Reichweite der Referenzdaten

SmartStream Technologies, der Anbieter von Reference Data Utility (RDU)-Lösungen für die Finanzindustrie, gibt heute den Beginn der Zusammenarbeit mit Cboe Europe und die Betriebsaufnahme an dieser neuen Amsterdamer Terminbörse bekannt. Mit SmartStream RDU werden den Kunden die Daten von Cboe Europe bereitgestellt, wodurch die Reichweite der Referenzdaten erweitert wird.

SmartStream RDU wird die Daten von Cboe Europe künftig in seinen Service für börsennotierte Derivate einbeziehen. Dadurch werden die Nutzer in die Lage versetzt, die für die Verwaltung der Börsendaten erforderlichen Prozesse gemeinsam zu nutzen. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass alle aktiven Teilnehmer am Handelstag einsatzbereit sind. SmartStream RDU unterstützt derzeit 105 Market Identifier Codes (MICs). Darüber hinaus wird SmartStream RDU als Bearbeitungsstelle fungieren und den gesamten Lebenszyklus der Daten verwalten, von der Beschaffung, Validierung, Anreicherung und Querverweisung bis hin zur kritischen Anwendung von Best Practices für die Datenbereinigung, um Daten höchster Qualität in den erforderlichen Formaten bereitzustellen.