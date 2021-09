Sasser Family Companies erwirbt in Singapur ansässigen Vermieter von intermodalen Tankcontainern Falcon Lease

SCHAUMBURG, Illinois und LONDON und SINGAPUR, 7. September 2021 /PRNewswire/ -- Sasser Family Companies (Sasser) hat bekannt gegeben, dass es eine Vereinbarung zur Übernahme des in Singapur ansässigen globalen Containervermieters Falcon Lease Holdings Pte Ltd und seiner Unternehmensgruppe abgeschlossen hat. Mit dieser Übernahme erweitert Sasser sein Angebot an Leasing- und Managementdienstleistungen für Transportmittel um das globale Tankcontainerleasing und erhöht die Zahl seiner operativen Tochtergesellschaften auf sieben.

„Sasser verfolgt bewusst eine Wachstumsstrategie, die unsere Position als Akteur im Transportsektor stärkt und gleichzeitig unserer Identität treu bleibt", kommentierte Jeff Walsh, der CEO von Sasser. „Seit unseren Anfängen im Schienenverkehr vor mehr als 90 Jahren stellen wir unsere Kunden an erste Stelle, arbeiten mit Respekt und Integrität und bemühen uns, uns für die Gemeinschaft, in der wir leben und arbeiten, zu engagieren. Die Übernahme von Falcon Lease, einem Unternehmen, das dieselbe Philosophie in Sachen Geschäft und Firmenkultur hat, ermöglicht es uns, einen neuen Kundenstamm im asiatisch-pazifischen Raum, in Europa, Nord-, Mittel- und Südamerika zu bedienen und unsere Erfahrung in das Leasing von Seecontainern einzubringen. Ich bin äußerst optimistisch, was die sich daraus ergebenden Möglichkeiten angeht, und freue mich darauf, unsere erstklassige Kundenbetreuung in einen neuen Markt einzubringen."