HealthEconomics.com veröffentlicht Insight-Umfrage 2021 zur evidenzbasierten Gesundheitsversorgung

HealthEconomics.com, die weltweit größte digitale Connected Community für Gesundheitsökonomie und Ergebnisforschung (HEOR), Real World Evidence (RWE) und Marktzugangsdienste, gab heute die Ergebnisse ihrer Insight-Umfrage 2021 zur Wertkommunikation in HEOR, RWE und Marktzugangsdiensten der Pharmabranche bekannt. Wertkommunikation ist einer der am schnellsten wachsenden – und dennoch bislang am wenigsten erforschten – Bereiche des evidenzbasierten Gesundheitssektors.

Für diesen Bericht, der auf der bisher umfangreichsten Umfrage zur Wertkommunikation in den Biowissenschaften beruht, wurden mehr als 200 Fachkräften bezüglich ihrer Einstellungen gegenüber Kommunikationstools zur Vermittlung der Evidenz und des Werts von Arzneimitteln befragt, um ein besseres Verständnis der Einstellungen zu Kommunikationsinstrumenten zu gewinnen. Zu den spezifischen Bereichen, die in dieser von HealthEconomics.com durchgeführten Umfrage angesprochen wurden, zählen die Herausforderungen bei der Entwicklung von Geräten zur Wertkommunikation, ihre Einsatzmöglichkeiten, die Demonstration von Evidenz, der Schulungsbedarf, die Beschaffung von Anbietern und die Anforderungen von Patienten, Kostenträgern und Anbietern an die Inhalte.