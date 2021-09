Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

SBF kündigt Übernahme an Die m:access-notierte SBF kündigt einen Zukauf an: Man habe einen Letter of Intent zur Mehrheitsbeteiligung an einem deutschen Elektronikunternehmen unterschrieben, so das Unternehmen aus Leipzig am Dienstag. In Kürze solle eine …