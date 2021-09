Kupfer und Aluminium leichter - Angebotssorgen bei Alu

Anzeige

London 07.09.2021 - Die Industriemetalle zeigen sich heute an der London Metal Exchange uneinheitlich. Aluminium korrigiert leicht, auch Kupfer gibt ab. Der festere US-Dollar belastet. Der Preis für Aluminium bleibt um ein Zehn-Jahreshoch.



Der Preis für die Tonne Aluminium hat kürzlich das höchste Niveau seit zehn Jahren erreicht. Das Leichtmetall verzeichnet in den vergangenen Monaten erhebliche Lieferengpässe, die die Erholung begünstigt hat. Am Wochenende kamen nun Sorgen über die Lage in Guinea hinzu. Dort kam es zu einem Staatsstreich.