Discovery Life Sciences ernennt Dr. Shawn Levy zum Chief Scientific Officer

HUNTSVILLE, Ala, 7. September 2021 /PRNewswire/ -- Discovery Life Sciences (Discovery), the Biospecimen and Biomarker Specialists, gab heute die Ernennung von Shawn Levy, Ph.D., zum Chief Scientific Officer bekannt, der an den Chief Executive Officer Glenn Bilawsky berichtet. In dieser Funktion wird Dr. Levy die Entwicklung der wissenschaftlichen Gesamtstrategie für das Unternehmen koordinieren und unterstützen und die funktionsübergreifende Zusammenarbeit vorantreiben, um neue und innovative Dienstleistungen und Technologien zu evaluieren und zu operationalisieren, um neue Therapien, die durch Biomarker- und Begleitdiagnostikprogramme unterstützt werden, deutlich voranzubringen.

Im Rahmen der Übernahme des Genomics Services Laboratory des HudsonAlpha Institute for Biotechnology, das er gegründet und zu einem der weltweit führenden Gen-Sequenzierungs- und Bioinformatik-Labore ausgebaut hat, kam Dr. Levy 2019 zu Discovery. In seiner vorherigen Position als Chief Scientific Officer of Genomics hat er sich einen branchenweiten Ruf für die erfolgreiche Unterstützung von Herstellern und Forschern bei der Bewertung und Optimierung neuer führender Technologien und Methoden zur Unterstützung wissenschaftlicher Untersuchungen erworben.

„Bei Discovery unterscheiden wir uns durch Wissenschaft, Innovation, technologische Fähigkeiten und Größe", kommentierte Bilawksy. „Ohne brillante und hoch angesehene Führungspersönlichkeiten wie Shawn ist ein mit Technologie gefülltes Labor von geringem Nutzen, wenn es um die Bewertung, Innovation und Bereitstellung skalierbarer Lösungen geht. Die innovative und kreative Arbeit von Dr. Levy bringt wissenschaftliche Erkenntnisse voran und steigert deutlich die Produktivität der Forschungsbemühungen unserer Kunden. Es ist für uns und unsere Kunden von großem Vorteil, dass Shawn nun eine führende Rolle in Discovery's Engagement für die Gewinnung und schnelle Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse in unserem 'Science at your Service'-Modell einnimmt."

Dr. Levy ist promovierter Biochemiker und absolvierte im Jahr 2000 ein Postdoktorandenstipendium für Genetik an der Emory University in Atlanta. Vor seinem Wechsel zum HudsonAlpha Institute im Jahr 2009 war er Mitglied des Lehrkörpers am Vanderbilt University Medical Center und Gründungsdirektor der Vanderbilt Microarray Shared Resource.

„Im Mittelpunkt unseres Unternehmens steht die Verpflichtung, die besten Fähigkeiten zum richtigen Zeitpunkt bereitzustellen, um Erkenntnisse und Entdeckungen voranzutreiben", so Dr. Levy. „Ich freue mich darauf, unsere wissenschaftlichen Strategien zu leiten und das unglaubliche Forschungsteam zu unterstützen, das Discovery Life Sciences so einzigartig macht. Ich möchte in dieser neuen Position unsere wissenschaftlichen Programme zum Nutzen unserer Kunden und Mitarbeiter vorantreiben."

Informationen zu Discovery Life Sciences und HudsonAlpha Discovery

Discovery Life Sciences sind the biospecimen- and biomarker specialists und kombinieren das weltweit größte kommerzielle Bioprobeninventar und Beschaffungsnetzwerk mit herausragenden multiaktiven Biomarker-Servicelaboren, um Programme der Präzisionsmedizin für Krebs, Infektionskrankheiten und andere seltene und komplexe Erkrankungen zu beschleunigen. Wir sind ein führender Anbieter von hochgradig charakterisierten humanen zellulären Ausgangsmaterialien und fachkundigen multimikrobiellen Analysediensten, die die Forschung, Entwicklung und Herstellung von Zell- und Gentherapien vorantreiben.

HudsonAlpha Discovery ist die Sequenzierungs- und Bioinformatik-Abteilung von Discovery, ein weltweit anerkanntes Servicelabor, das die aktuellsten Technologien der Genomforschung nutzt, um Entdeckung, translationale und klinische Forschung umfassend zu unterstützen.

Angetrieben von führender wissenschaftlicher Expertise und innovativem Einsatz aktueller Technologien arbeitet das Discovery-Team mit seinen Kunden zusammen und berät sie, um Hindernisse schneller zu überwinden und Ergebnisse für wichtige Forschungs- und Entwicklungsentscheidungen in marktführender Geschwindigkeit zu erhalten. Wir sind Science at your Service! Weitere Informationen finden Sie unter www.dls.com.